Dries Mertens'e sürpriz teklif

37 yaşındaki Dries Mertens, Galatasaray ile bu sezon gösterdiği performansla adından söz ettiriyor. Sarı-kırmızılıların 1 yıl daha takımda tutmak istediği Belçikalı futbolcu ile eski kulübü Napoli temasa geçti.

NAPOLI'DEN MERTENS'E ANTRENÖRLÜK TEKLİFİ

Fanatik'te yer alan habere göre, geçtiğimiz günlerde kısa bir tatil için İtalya'ya giden Dries Mertens, efsanesi olduğu Napoli kulübünün futbolcuları ve kulüp yetkililerinden büyük ilgi gördü. Burada eski arkadaşlarıyla buluşan Mertens'e Napoli cephesi, futbolu bıraktıktan sonra antrenörlük teklifinde bulundu.

TEK ODAK NOKTASI GALATASARAY

Bu teklif karşısında oldukça gururlandığını belirten Mertens, henüz futbolu bırakıp bırakmamaya karar vermediğini belirtti. Belçikalı futbolcu an itibarıyla tek odağının Galatasaray olduğunu ifade ederek teklifi şimdilik geri çevirdi.