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Spor

Dries Mertens'ten gelecek sezon kararı! ''Burada ya da başka bir yerde olabilir''

Galatasaray'ın Belçikalı yıldızı Dries Mertens, takımın Antalya kampında basın mensuplarıyla bir araya geldi. Deneyimli orta saha, gelecek sezon devam edip etmeyeceği yönünde gelen soruya cevap verdi. İşte detaylar...

IHA27 Mart 2024 Çarşamba 18:57 - Güncelleme:
Dries Mertens'ten gelecek sezon kararı! ''Burada ya da başka bir yerde olabilir''
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Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Dries Mertens, Antalya kampında yaptığı açıklamada, "Bir ağrım, sakatlığım da yok. Burada olabilir, başka yerde olabilir ama 1 sene daha futbola devam edeceğim gibi duruyor" dedi.

Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde kamp yapan Galatasaray'da Belçikalı oyuncu Dries Mertens, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bir gazetecinin, "Gösterdiğin performansla takdir topluyorsun ama merak edilen tek şey Mertens seneye burada kalacak mı? Gelecek planı nedir?" şeklindeki soruya, "Son haftalarda bunu çok sıklıkla düşünüyorum. Kesin kararı veremedim. Sanırım 1 sene daha devam edeceğim. Keyif aldığım bir meslek ve sürekli de oynuyorum. Bir ağrım, sakatlığım da yok. Neden olmasın. Burada olabilir. Başka yerde olabilir ama 1 sene daha futbola devam edeceğim gibi duruyor" cevabını verdi.

Geçen yıla oranla bu sezon daha fazla süre bulmasıyla ilgili konunun teknik direktöre sorulması gerektiğini aktaran Mertens, takımın sürekli birlikte oynadığı zaman daha iyi performans ortaya koyduğunu söyledi.

"DEVAM EDEBİLİRİM"

Şampiyonlar Ligi'nde de iyi sonuçlar elde ettiklerini düşündüğünü dile getiren Mertens, "Oturmuş, birbiriyle oynayan bir takım vardı. Kendi açımdan baktığım zaman da devam edebileceğimi, iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum" diye konuştu.

"FENERBAHÇE'NİN İYİ DURUMDA OLMASINDAN MEMNUNUM"

"Fenerbahçe ile girilen şampiyonluk yarışını nasıl buluyorsun?" sorusuna deneyimli oyuncu, "Onların da iyi durumda olmasından çok mutluyum. Onlar da sezon başında çok fazla ve iyi transfer yaptı. İyi maçlar çıkarttılar. Bizim gibi rakiplere korku veriyorlar. Bizim gibi çok fazla gol atıyorlar. İyi bir savunma yapıyorlar. Biz de aynı şekilde iyi savunma yapıyor ve maçları sonuna kadar bırakmıyoruz. Sonuna kadar devam ediyoruz" cevabını verdi.

"SNEİJDER"

Gazetecinin, "Siz teknik direktör olsaydınız Mertens'i mi Sneijder'i mi Galatasaray'ın ilk 11'inde oynatırdınız?" şeklindeki soruya Mertens'in cevabı, "Sneijder derdim. Buraya geldiğinde 30 yaşındaydı. Ben 30'da hala Serie A'da oynuyordum. Buraya geldiğinde Sneijder fit durumdaydı" cevabını verdi.

Mertens, daha gazetecilere poz verdi ve antrenmana katıldı.

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