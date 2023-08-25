Manchester United'a transfer olmaya hazırlanan milli kaleci Altay Bayındır, İngiltere'ye gitmek için Atatürk Genel Havacılık Terminali'ne geldi.

Milli kaleci kendisine özel olarak tahsis edilen uçak ile İstanbul'dan ayrıldı.

Altay Bayındır'ın Manchester United ile bugün rutin sağlık kontrolüne girmesi ve resmi imzayı atması bekleniyor.

KAZANÇ 7 MİLYON EURO

Manchester United, 25 yaşındaki kaleci için sarı-lacivertlilere 6 milyon euro serbest kalma bedeli dışında FIFA Dayanışma Katkı Payı da ödeyecek ve rakam 7 milyon euro'yu bulacak.

FENERBAHÇE RAKAMLARI

Fenerbahçe formasıyla 145 karşılaşmaya çıkan Altay Bayındır kalesinde 162 gol görürken 44 karşılaşmada kalesini gole kapadı.