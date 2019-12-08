Anthony Joshua, Andy Ruiz'i 12 raund sonunda puanla [118-110, 118-110, 119-109] mağlup etti ve Dünya ağır sıklet şampiyonu oldu.Suudi Arabistan'ta gerçekleşen karşılaşmada Joshua, Haziran ayında nakavt olduğu Andy Ruiz'i bu kez puanla yenerek rövanşı almayı başardı.

"Hala boksu bırakıp emekli olmamı isteyen var mı?"

Joshua maç sonu yaptığı açıklamada, "Bunun özrü yok, geçen sefer beni fena yakaladı. Ben rakiplerimi nakavt etmeye alışığım. Geçen sefer yapamadım ve açık söyleyeyim yakalandım. Ruiz'e çok saygı duyuyorum. Ona yenilerek aslında şans da vermiş oldum. Her zaman aç ve alçakgönüllü olmak gerekir. Ben öyleyim.. Geri dönüm. Hala boksu bırakıp emekli olmamı isteyen var mı?" dedi.