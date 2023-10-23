Dünya basınında gündem: Mauro Icardi

Süper Lig'in 9. haftasında Mauro Icardi'nin golleriyle Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Galatasaray'da öne çıkan isim yine Tangocu yıldız oldu. Arjantinli başarılı forvet; İspanya ve İtalyan medyasında geniş yer bulurken, Arjantin'de ise yere göğe sığdırılamadı.

"MAURITO BEŞİKTAŞ'I AFFETMEDİ"

Tuttomercato: "Türkiye Ligi giderek Mauro Icardi gösterisine dönüşüyor. Maurito, Beşiktaş'ı affetmiyor."

"HAALAND'DAN 1 EKSİK"

Calciomercato: "Icardi kararını böyle verdi. Edin Dzeko'nun Fenerbahçe'sine üstünlük sağlamaya çalışıyor. Derbilerin en golcüsü oldu. 2023 yılında Haaland'dan bir eksik, Martinez'den bir fazla olmak üzere 33 gole ulaştı."

"ŞİMDİ RAKİP BAYERN"

ESPN: "Art arda gollerin devamlılığını sağladı. Muhteşem bir seri. Güçlü Aslan'ın şimdiki yeni rakibi Bayern."

"İNATÇILIK, EN SKORER"

Dobleamarilla: "Rosariolu inatçılığa devam ediyor, Türk klasiğinde en skorer olmaya devam ediyor."

"YİNE DUBLÖRLÜK YAPTI"

Avantipellegrini: "Inter ve Paris Saint Germain'in eski yıldızı, Türk futbolunda inanılmaz bir dönüm noktasına ulaştı. Yine dublörlük yaptı."

"HER SAAT GOL ATIYOR"

Tycsports: "İnanılmaz bir noktaya ulaştı. Her saat gol atıyor."

"YANIYOR, TARİH YAZIYOR"

Tntsports: "Yanıyor! Icardi Classic, Galatasaray'da tarih yazdı." Cablera: "Rosariolu'dan çifte gol. Son 24 maçta 26 gol."

"TARİH YAZIYOR"

Corrientshoy: "Edin Dzeko, Wilfried Zaha, Alex-Oxlade Chamberlain gibi yıldızlarla gelişen ligde tarih yazıyor."