Dünya devinin çılgın Hakan Çalhanoğlu planını duyurdular! Yok böyle teklif

Premier Lig takımlarından Tottenham, Hakan Çalhanoğlu için kollarını sıvadı. İngiliz ekibinin Hakan Çalhanoğlu için Inter'e Lo Celso ile takas teklifi yapacağı ileri sürüldü. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

CONTE, HAKAN ÇALHANOĞLU'NU İSTİYOR

İngiltere basınında yer alan habere göre; Premier Lig takımı Tottenham'da teknik direktör Antonio Conte, Hakan Çalhanoğlu'nu istiyor. Ada ekibi bu doğrultuda Inter'e teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

TOTTENHAM'IN PLANI: TAKAS

Haberde, Tottenham'ın Hakan Çalhanoğlu için Inter'e Lo Celso ile takas teklifinde bulunacağı belirtildi. Ancak İtalyan ekibinin takas teklifine sıcak bakmadığı ifade edildi.

HAKAN ÇALHANOĞLU'NUN INTER KARNESİ

Inter'in 2021'in yazında Milan'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Hakan Çalhanoğlu, geçtiğimiz sezon 46 resmi maçın 42'sinde ilk 11'de yer aldı. 258 yaşındaki milli yıldız, bu karşılaşmalarda 8 gol ve 13 asistle takımına katkıda bulundu.