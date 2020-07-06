06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:33 - Güncelleme: 06 Temmuz 2020 Pazartesi 13:53

Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Manchester United ve Real Madrid'in yanı sıra Portekiz Milli Takımı'nda sergilediği performansla futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran 35 yaşındaki Ronaldo, Juventus'ta da 1960-1961 sezonundan beri bir sezonda 25 gol atan ilk futbolcu olarak tarihe geçti.

Yaşı ilerledikçe daha skorer bir kimlik kazanan Ronaldo, gol noktalarında durdurulamaz hale geldi. Güçlü fiziği, hızı, tekniği ve başarılı son vuruşlarıyla dikkati çeken Ronaldo, kazandığı kupalar ve kırdığı rekorlarla 2000'li yılların futboluna damga vurdu.

Serie Adaki gol sayısını 25e çıkaran Ronaldo, İngiltere, İspanya ve İtalya 1. liglerinin üçünde de tek sezonda 25 ve üstü gol atan ilk oyuncu oldu. Ronaldo, İngiltere Premier Ligi 2007-2008 sezonunda ve İspanya LaLigada 2009-2018 yıllarında forma giydiği bütün sezonlarda 25 ve üstü gole ulaşmıştı.

Ronaldo, 2018 yazında katıldığı Juventustaki ilk frikik golünü dün oynanan Torino derbisinde attı. Daha önce kullandığı 42 serbest vuruştan yararlanamayan Portekizli, 43. denemesinde ağları sarsmayı başardı.

Siyah-beyazlı ekipteki 81. maçında serbest vuruş golüyle tanışan yıldız oyuncu, daha önce forma giydiği Manchester Unitedda 13, Real Madridde ise 32 kez serbest vuruşu gole çevirmişti.

Cristiano Ronaldo, kariyerinde en fazla golü İspanyol ekibi Real Madrid formasıyla attı. Real Madrid ile 4 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, ikişer UEFA Süper Kupa, La Liga, İspanya Kral Kupası ve İspanya Süper Kupa zaferleri yaşayan Ronaldo, 2009-18 yıllarında başkent ekibinin formasıyla 450 gol kaydetti.

Ronaldonun Manchester Unitedda 118, Sporting Lizbonda 5, devam eden Juventus kariyerinde 57, Portekiz Milli Takımında ise 99 golü bulunuyor.

2016 Avrupa Futbol Şampiyonasında Portekizle şampiyonluk sevinci yaşayan Cristiano Ronaldo, milli takım kariyerinde 30undan sonra daha iyi bir performans sergiledi. 30 yaşından önce milli formayla 118 maça çıkan ve 52 gol atan yıldız futbolcu, 30 yaşından sonra çıktığı 46 mücadelede ise 47 kez rakip fileleri havalandırdı.

Manchester United, Real Madrid ve Juventus formalarıyla 169 maçta 128 gol kaydeden Ronaldo, UEFA Şampiyonlar Liginde tüm zamanların en golcüsü konumunda bulunuyor. Ronaldoyu 141 maçta 114 gol bulan Barcelonadan Messi takip ediyor.

Real Madrid formasıyla 2013-2014 sezonunu 17 golle tamamlayan Ronaldo, Şampiyonlar Liginde bir sezonda en çok gol atan oyuncu unvanını elinde tutuyor. Listenin 2. sırasında da 2015-2016 sezonundaki 16 gollük performansıyla yine Ronaldo yer alıyor.

UEFA Şampiyonlar Liginde en fazla gol krallığı yaşayan futbolcu Cristiano Ronaldo oldu. 1992-1993 sezonundan itibaren UEFA Şampiyonlar Ligi adı altında oynanan organizasyonda, Juventusun Portekizli yıldızı Ronaldo, 7 defa gol kralı olmayı başardı. Tecrübeli futbolcu, Manchester Unitedda 2007-2008, Real Madridde 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında gol krallığı yaşadı.

Manchester Unitedda bir kez Altın Top ödülü elde eden Ronaldo, Real Madridde bu koleksiyonunu geliştirdi. Yıldız futbolcu, Real Madrid formasıyla 2013, 2014, 2016 ve 2017 yıllarında da Altın Top ödülü elde ederek tarihe geçti.

Kariyerinde toplamda 729 kez ağları sarsan Ronaldo, 700 gole ulaşan tarihteki 6. isim oldu. Listenin ilk sırasında 1931-1955 yıllarında 805 gol atan Joef Biscan yer alıyor. Brezilyalı Romario 772 ve vatandaşı Pelenin 767 golle Biscanı izlediği sıralamada, Macar Ferenc Puskasın 746, Alman Gerd Mullerin 735 golü bulunuyor.