Bursa'nın İznik ilçesinde gerçekleşen 4. Dünya Göçebe Oyunları, 29 Eylül-2 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. İlk 3 organizasyonu Kırgızistan'da yapılan etkinlikte geleneksel sporlardan kültür sanat etkinliklerine, sahne gösterilerinden Türk mutfağı ikramlarına kadar birçok aktivite gerçekleşti. Programla ilgili konuşan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, Dünya Göçebe Oyunları'nın Türk Devletleri Teşkilatının bir markası haline gelmesini, devam ettiği müddetçe de bu teşkilatın dünyada tanınmasına hizmet etmesini istediklerini söyledi.

STAR GAZETESİ EKİBİ 4. DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI'NDA!

Star Gazetesi ekibi 4. Dünya Göçebe Oyunları'nı takip etmek üzere İznik'teydi. Müsabakalardan deneyim alanlarına kadar programın her anını okuyucuları ile paylaştı. Dünyanın dört bir yanından gelen konukların yanı sıra dijital misafirler de 4. Dünya Göçebe Oyunları'na şahitlik etti.

4. DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI'NDA NELER YAŞANDI

Dünyanın en büyük geleneksel spor etkinliği olan ve daha önce 3 kez Kırgızistan'ın Çolpon Ata kentindeki Issık gölü kıyısında yapılan Dünya Göçebe Oyunları'nın dördüncüsü, Bursa'nın İznik Gölü kıyısında gerçekleşti. O renkli anlar Star Gazetesi ekibince görüntülendi.

"Gelenekten Geleceğe Bir'iz!" sloganıyla düzenlenen 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda, 13 branşta 102 ülkeden 3 binin üzerinde sporcu mücadele etti. Atlı okçuluk, geleneksel okçuluk, mas güreşi, alış güreşi, aşırtmalı aba güreşi, şalvar güreşi ve yağlı güreş, kökpar-kökbörü ve kuraş gibi müsabakalar yapıldı.

Organizasyon, spor müsabakalarının yanı sıra kültürel etkinliklere de ev sahipliği yaptı.

Oyunlar için hazırlanan alanda, el sanatları atölyeleri, yöresel tanıtım çadırları ile uygulamalı atölyelerde vatandaşlar, kültür ve sanat alanında farklı deneyimler yaşadı.

Binicilik, okçuluk, geleneksel çocuk oyunları, çocuk obası sanat atölyelerinde çocuklar, eğlenceli anlar yaşayarak güzel zaman geçirdi.

Sahne bölümünde ise sanatçılar konser verdi.

KÖKBÖRÜ OYUNU NEDİR?

Star Gazetesi ekibi, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nda gelişmeleri yerinden aktardı.

Bugün dahi Türkistan Türklerinin en önemli atlı sporlarından birini teşkil eden kökbörü oyunu, cirit gibi atlı bir spordur, at salıp koşarak oğlağı kapmak ve rakibin kalesinden geçirerek sayı kazanmak üzerinedir. Bu oyun, savaşlara daima hazır olabilmek için oynanırdı.

Star Gazetesi ekibi olarak, 4. Dünya Göçebe Oyunları'nı yerinden size aktarmaya devam ediyoruz.



Savaşlara daima hazır olabilmek için oynanan bu oyunumuzu daha önce duymuş muydunuz?@gocebe22 #DünyaGöçebeOyunları #bursa pic.twitter.com/PIcBNbXRfu — Star Gazetesi ���� (@stargazete) October 1, 2022

DÜNYA GÖÇEBE OYUNLARI'NA 1 MİLYON ZİYARETÇİ

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanvekili Hakan Kazancı, Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen 4'üncü Dünya Göçebe Oyunları'na 4 günde yaklaşık 1 milyon ziyaretçi geldiğini açıkladı. Kazancı, 5'inci Dünya Göçebe Oyunları'nın ise Kazakistan'da yapılacağını duyurdu.