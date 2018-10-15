Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil edecek güreşçiler açıklandı.

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil edecek güreşçiler belli oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası için artık sayılı günler kaldı. 20-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonada mindere çıkacak milli sporcular da belli oldu. Milli takım kadrosunda daha önce dünya şampiyonluğu yaşamış isimler de bulunuyor. Dünya şampiyonalarında Rıza Kayaalp 3, Taha Akgül 2, Metehan Başar ve Yasemin Adar da birer kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda sıkletinde kürsünün zirvesinde yer alan Yasemin Adar, organizasyon tarihinde altın madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu. Türkiye, son Dünya Şampiyonası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

Macaristan'da mindere çıkacak milli güreşçiler şunlar:

Erkekler serbest stil

57 kilo: Süleyman Atlı

61 kilo: Recep Topal

65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan

70 kilo: Mustafa Kaya

74 kilo: Soner Demirtaş

79 kilo: Ayhan Sucu

86 kilo: Fatih Erdin

92 kilo: Serdar Böke

97 kilo: Fatih Yaşarlı

125 kilo: Taha Akgül

Grekoromen

55 kilo: Ekrem Öztürk

60 kilo: Kerem Kamal

63 kilo: Rahman Bilici

67 kilo: Atakan Yüksel

72 kilo: Murat Dağ

77 kilo: Fatih Cengiz

82 kilo: Emrah Kuş

87 kilo: Metehan Başar

97 kilo: Süleyman Demirci

130 kilo: Rıza Kayaalp

Kadınlar

50 kilo: Evin Demirhan

53 kilo: Zeynep Yetgil

55 kilo: Bediha Gün

57 kilo: Elif Yanık

59 kilo: Elif Jale Yeşilırmak

62 kilo: Aslı Tuğcu

65 kilo: Aslı Demir

68 kilo: Beste Altuğ

72 kilo: Buse Tosun

76 kilo: Yasemin Adar

Dünya Güreş Şampiyonası için Serbest Güreş Takımı, ilk kafile olarak 18 Ekim’de Macaristan’a hareket edecek.