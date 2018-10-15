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Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek güreşçiler açıklandı

Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil edecek güreşçiler açıklandı.

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Dünya Güreş Şampiyonası'nda Türkiye’yi temsil edecek güreşçiler belli oldu.

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenecek Dünya Güreş Şampiyonası için artık sayılı günler kaldı. 20-28 Ekim tarihleri arasında düzenlenecek olan şampiyonada mindere çıkacak milli sporcular da belli oldu. Milli takım kadrosunda daha önce dünya şampiyonluğu yaşamış isimler de bulunuyor. Dünya şampiyonalarında Rıza Kayaalp 3, Taha Akgül 2, Metehan Başar ve Yasemin Adar da birer kez altın madalya kazanma başarısı gösterdi.

Fransa'nın başkenti Paris'te geçen yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda sıkletinde kürsünün zirvesinde yer alan Yasemin Adar, organizasyon tarihinde altın madalya kazanan ilk Türk kadın güreşçi oldu. Türkiye, son Dünya Şampiyonası'nı 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla tamamladı.

Macaristan'da mindere çıkacak milli güreşçiler şunlar: 

Erkekler serbest stil 

57 kilo: Süleyman Atlı 

61 kilo: Recep Topal 

65 kilo: Selahattin Kılıçsallayan 

70 kilo: Mustafa Kaya 

74 kilo: Soner Demirtaş 

79 kilo: Ayhan Sucu 

86 kilo: Fatih Erdin 

92 kilo: Serdar Böke 

97 kilo: Fatih Yaşarlı 

125 kilo: Taha Akgül

Grekoromen 

55 kilo: Ekrem Öztürk 

60 kilo: Kerem Kamal 

63 kilo: Rahman Bilici 

67 kilo: Atakan Yüksel 

72 kilo: Murat Dağ 

77 kilo: Fatih Cengiz 

82 kilo: Emrah Kuş 

87 kilo: Metehan Başar 

97 kilo: Süleyman Demirci 

130 kilo: Rıza Kayaalp

Kadınlar 

50 kilo: Evin Demirhan 

53 kilo: Zeynep Yetgil 

55 kilo: Bediha Gün 

57 kilo: Elif Yanık 

59 kilo: Elif Jale Yeşilırmak 

62 kilo: Aslı Tuğcu 

65 kilo: Aslı Demir 

68 kilo: Beste Altuğ 

72 kilo: Buse Tosun 

76 kilo: Yasemin Adar

Dünya Güreş Şampiyonası için Serbest Güreş Takımı, ilk kafile olarak 18 Ekim’de Macaristan’a hareket edecek. 

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