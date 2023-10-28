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Spor

Dünya Karate Şampiyonası'nda millilerden 2'si altın 4 madalya!

Milli sporcular 2'si altın 4 madalya kazandı. Organizasyonda erkekler ferdi katada Ali Sofuoğlu ile kadınlar kumitede Tuba Yakan altın madalya elde etti.

28 Ekim 2023 Cumartesi 23:49 - Güncelleme:
Dünya Karate Şampiyonası'nda millilerden 2'si altın 4 madalya!
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Milli karateciler Macaristan'da düzenlene 26. Dünya Karate Şampiyonası'nda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.

Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun 5. günündeki müsabakalar tamamlandı.

Organizasyonda erkekler ferdi katada Ali Sofuoğlu ile kadınlar kumite 55 kiloda yarışan Tuba Yakan altın madalya kazandı.

Kadınlar kumite 61 kiloda Fatma Naz Yenen gümüş madalya alırken, erkekler kumite 60 kiloda mücadele eden Eray Şamdan ise bronz madalyanın sahibi oldu.

Organizasyonda yarın erkekler kata ve para karate takım müsabakaları yapılacak.

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