2022 Dünya kupası maçları 20 Kasım'da başlıyor. Katar'ın ev sahipliği yapacağı FIFA Dünya Kupası'nın açılış tarihi bir gün erkene alındı. Turnuvadaki maçlar, 5 farklı şehirde ve 8 farklı stadyumda oynanacak. Gruplara göre takımlar ve karşılaşmaların saatleri de belli oldu. Peki Dünya kupası maçları ne zaman? İşte Dünya Kupası grupları, maç programı ve Dünya Kupası ile ilgili merak edilenler...

2022 DÜNYA KUPASI FİNALİ NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE OYNANACAK?

2022 Dünya Kupası'nda grup maçlarının tamamı şu şekilde:

20 KASIM PAZAR



19.00: Katar - Ekvador (A Grubu)

21 KASIM PAZARTESİ



16.00: İngiltere - İran (B Grubu)

19.00: Senegal - Hollanda (A Grubu)

22.00: ABD - Galler (B Grubu)

22 KASIM SALI



13.00: Arjantin - Suudi Arabistan (C Grubu)

16.00: Danimarka - Tunus (D Grubu)

19.00: Meksika - Polonya (C Grubu)

22.00: Fransa - Avustralya (D Grubu)

23 KASIM ÇARŞAMBA



13.00: Fas - Hırvatistan (F Grubu)

16.00: Almanya - Japonya (E Grubu)

19.00: İspanya - Kosta Rika (E Grubu)

22.00: Belçika - Kanada (F Grubu)

24 KASIM PERŞEMBE



13.00: İsviçre - Kamerun (G Grubu)

16.00: Uruguay - Güney Kore (H Grubu)

19.00: Portekiz - Gana (H Grubu)

22.00: Brezilya - Sırbistan (H Grubu)

25 KASIM CUMA



13.00: Galler - İran (B Grubu)

16.00: Katar - Senegal (A Grubu)

19.00: Hollanda - Ekvador (A Grubu)

22.00: İngiltere - ABD (B Grubu)

26 KASIM CUMARTESİ



13.00: Tunus - Avustralya (D Grubu)

16.00: Polonya - Suudi Arabistan (C Grubu)

19.00: Fransa - Danimarka (D Grubu)

22.00: Arjantin - Meksika (C Grubu)

27 KASIM PAZAR



13.00: Japonya - Kosta Rika (E Grubu)

16.00: Belçika - Fas (F Grubu)

19.00: Hırvatistan - Kanada (F Grubu)

22.00: İspanya - Almanya (E Grubu)

28 KASIM PAZARTESİ



13.00: Kamerun - Sırbistan (G Grubu)

16.00: Güney Kore - Gana (H Grubu)

19.00: Brezilya - İsviçre (G Grubu)

22.00: Portekiz - Uruguay (H Grubu)

29 KASIM SALI



18.00: Ekvador - Senegal (A Grubu)

18.00: Hollanda - Katar (A Grubu)

22.00: İran - ABD (B Grubu)

22.00: Galler - İngiltere (B Grubu)

30 KASIM ÇARŞAMBA



18.00: Tunus - Fransa (D Grubu)

18.00: Avustralya - Danimarka (D Grubu)

22.00: Polonya - Arjantin (C Grubu)

22.00: Suudi Arabistan - Meksika (C Grubu)

1 ARALIK PERŞEMBE



18.00: Hırvatistan - Belçika (F Grubu)

18.00: Kanada - Fas (F Grubu)

22.00: Japonya - İspanya (E Grubu)

22.00: Kosta Rika - Almanya (E Grubu)

2 ARALIK CUMA

18.00: Güney Kore - Portekiz (H Grubu)

18.00: Gana - Uruguay (H Grubu)

22.00: Sırbistan - İsviçre (G Grubu)

22.00: Kamerun - Brezilya (G Grubu)

Türkiye-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta?

2022 Dünya Kupası'nda grup maçları 20 Kasım Pazar günü oynanacak açılış maçıyla başlayacak ve 2 Aralık Cuma günü tamamlanacak.

2022 Dünya Kupası'nda grup etabının ardından 3, 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde son 16 turu oynanacak.

9 ve 10 Aralık'ta çeyrek finallerin oynanacağı turnuvada yarı final müsabakaları 13 ve 14 Aralık'ta oynanacak.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası, TRT ve TRT Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.