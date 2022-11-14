Türkiye-İskoçya maçı için hazırlıklar tamamlandı. Avrupa Şampiyonası EURO 2024 öncesi hazırlıklarına başlayacak olan A Milli Takım, ilk maçında İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Maçı takip etmek isteyen futbolseverler, Türkiye İskoçya maçının nerede oynanacağını merak ediyor. Buna göre Türkiye-İskoçya maçı ne zaman, saat kaçta, nerede oynanacak? İşte mücadelenin yayın, saat ve stat bilgileri

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri hazırlık maçında Diyarbakır Stadyumu'nda İskoçya ile karşı karşıya gelecek. Gelecek yıl mart ayında başlayacak olan EURO 2024 Elemeleri için mücadele edecek olan A Milli Takımı'nın maç bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. Türkiye, İskoçya hazırlık maçının ardından 19 Kasım Cumartesi günü ise Gaziantep'te Çekya ile mücadele edecek.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye İskoçya hazırlık maçı 16 Kasım Çarşamba günü saat 20.00'da başlayacak.

Türkiye İskoçya maçı nerede oynanacak?

Türkiye İskoçya maçı Diyarbakır Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal henüz açıklanmadı.

TÜRKİYE İSKOÇYA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

A Milli Takımı, 16 Kasım'daki İskoçya ve 19 Kasım'daki Çekya maçlarının kadrosunda Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç ilk kez yer aldı. Cenk Tosun, Deniz Türüç ve Emre Mor ise uzun bir aradan sonra yeniden milli takıma çağrıldı.

TÜRKİYE- İSKOÇYA MAÇI BİLET FİYATLARI

Türkiye- İskoçya maçı biletleri 9 Kasım Çarşamba günü saat 17:00'da satışa sunuldu.

1.kategori: Doğu ve batı tribünler için ise 50 lira

2.kategori: Kale arkası tribünler için 30 lira olarak belirlendi.

Dünya kupası maçları ne zaman?