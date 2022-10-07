Dünya Kupası öncesi Portekiz'e kötü haber! Neto, ameliyat olacak...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton forması giyen Portekizli futbolcu Neto, sakatlığı nedeniyle 2022 Dünya Kupası'nda yer alamayacak.

Wolverhampton Kulübü'nden yapılan açıklamada, cumartesi günü West Ham United ile oynanan lig maçının 24. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Neto'nun ayak bileğinden sakatlandığı ve ameliyat edilmesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, 22 yaşındaki kanat oyuncusunun 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'na yetişemeyeceği belirtildi.

Portekiz Milli Takımı'nın üç kez formasını giyen Neto, Uluslar Ligi'nde İspanya ve Çekya maçlarının kadrosunda yer almasına karşın şans bulamadı.

Bruno Lage'in ayrılmasının ardından teknik direktörlük için Julen Lopetegui ile görüşmelerini sürdüren Wolverhampton'ta, Neto'nun sakatlanması gol yollarındaki sıkıntıyı daha da artırdı.

Bu yaz takıma katılan Sasa Kalajdzic ciddi bir diz sakatlığı geçirirken, Raul Jimenez ve Hee Chan Hwang'ın sakatlıkları devam ediyor.

Valencia'dan 28 milyon sterline alınan Goncalo Guedes, 8 maçta henüz rakip fileleri havalandıramadı.

Geride kalan 8 haftada Wolverhampton'ın üç golünü Ruben Neves ve Daniel Podence (2) kaydetti.

Wolverhampton, ligde yarın deplasmanda Chelsea ile karşılaşacak.