Dünya Kupası tarihinin en golcüsü Miroslav Klose

Alman Miroslav Klose'nin en golcü futbolcu ünvanını elinde bulundurduğu Dünya Kupası'nda bugüne dek oynanan 964 maçta 2 bin 720 gol atıldı.
Dünya Kupası'na 2002, 2006, 2010 ve 2014 olmak üzere 4 kez Almanya formasıyla katılan Klose, 2002 ve 2006'da beşer gol, 2010'da 4, 2014'te 2 gol atarak 16 gole ulaştı ve turnuva tarihinin en golcü futbolcusu oldu.
Klose'yi 15 golle Brezilyalı Ronaldo izledi. Alman futbolcu Gerd Müller 14, Fransız Just Fontaine ve Arjantinli Lionel Messi 13'er, Brezilyalı Pele ve Fransız Kylian Mbappe ise 12'şer golle bu futbolcuları takip etti.
Kupa tarihinde tüm zamanların en golcü futbolcuları şöyle sıralandı:
Futbolcu
Ülkesi
Gol
Katıldığı Kupalar
Miroslav Klose
Almanya
16
2002, 2006, 2010, 2014
Ronaldo
Brezilya
15
1994, 1998, 2002, 2006
Gerd Müller
Almanya
14
1970, 1974
Just Fontaine
Fransa
13
1958
Lionel Messi
|Arjantin
|13
|2006, 2010, 2014, 2018, 2022
Pele
Brezilya
12
1958, 1962, 1966, 1970
Kylian Mbappe
|Fransa
|12
|2018, 2022
Jürgen Klinsmann
Almanya
11
1990, 1994, 1998
Sandor Kocsis
Macaristan
11
1954
Gabriel Batistuta
Arjantin
10
1994, 1998, 2002
Gary Lineker
İngiltere
10
1986, 1990
Thomas Müller
Almanya
10
2010, 2014, 2018
Helmut Rahn
Almanya
10
1954, 1958
Teofilo Cubillas
Peru
10
1970, 1978, 1982
Grzegorz Lato
Polonya
10
1974, 1978, 1982
Eusebio
Portekiz
9
1966
Ademir
Brezilya
9
1950
Jairzinho
Brezilya
9
1966, 1970, 1974
Vava
Brezilya
9
1958, 1962
David Villa
İspanya
9
2006, 2010, 2014
Karl-Heinz Rummenigge
Almanya
9
1978, 1982, 1986
Uwe Seeler
Almanya
9
1958, 1962, 1966, 1970
Roberto Baggio
İtalya
9
1990, 1994, 1998
Paolo Rossi
İtalya
9
1978, 1982, 1986
Christian Vieri
İtalya
9
1998, 2002
FONTAİNE'DEN BİR KUPADA 13 GOL
Bir kupada en çok gol atan oyuncu, 13 golle Fransız Just Fontaine oldu.
Fontaine, 1958'de İsveç'te organize edilen dünya kupasında 13 gol birden atarak hem gol kralı olmuş, hem de erişilmesi zor rekora imza atmıştı.
Bugüne dek bir turnuvada 10 gol ve üstüne çıkan 3 futbolcu bulunuyor. Fontaine'in yanı sıra Macar Sandor Kocsis 1954'te 11, Alman Gerd Müller de 1970'te 10 gol atmayı başardı.
SALENKO'DAN BİR MAÇTA 5 GOL
Bir zamanlar İstanbulspor'un da formasını giyen Rus Oleg Salenko, Dünya Kupası'nda bir maçta en çok gol atan futbolcu ünvanını elinde bulunduruyor.
Salenko, 1994'te ABD'de gerçekleştirilen turnuvada Kamerun'a 5 gol atarak büyük bir rekora imza attı.
Kupada 4'er gol atan futbolcular ise şöyle:
Emilio Butragueno (İspanya): 1986'da Danimarka'ya
Eusebio (Portekiz): 1966'da Kuzey Kore'ye
Juste Fontaine (Fransa): 1958'de Batı Almanya'ya
Sandor Kocsis (Macaristan): 1954'te Batı Almanya'ya
Ademir (Brezilya): 1950'de İsveç'e
Juan Schiaffino (Uruguay): 1950'de Bolivya'ya
Ernst Willimowski (Polonya): 1938'de Brezilya'ya
EN FAZLA TURNUVADA GOL ATANLAR
Dünya Kupası tarihinde 5 turnuvada gol kaydeden tek futbolcu bulunuyor.
Portekizli Cristiano Ronaldo, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022'deki turnuvalarda rakip fileleri havalandırdı. Ronaldo, 2026'da da gol atması halinde rekorunu geliştirecek.
Dört futbolcu ise 4'er turnuvada gol atma başarısı gösterdi. Brezilyalı Pele ve Alman Uwe Seeler, forma giydikleri 1958, 1962, 1966 ve 1970'teki turnuvalarda gol atmayı başardı.
Arjantinli Messi, 2006, 2014, 2018 ve 2022'de, Alman Miroslav Klose ise 2002, 2006, 2010 ve 2014'teki organizasyonlarda takımlarına gol kazandırdı.