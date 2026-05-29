İSTANBUL 23°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2026 Cuma / 13 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,8865
  • EURO
    53,4822
  • ALTIN
    6680.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Kupası tarihinin en golcüsü Miroslav Klose
Spor

Dünya Kupası tarihinin en golcüsü Miroslav Klose

1930'dan 2026'ya kadar uzanan süreçte Dünya Kupası tarihinde oynanan 964 maçta 2720 gol atıldı. Bu süreçte eski Alman futbolcu Miroslav Klose, katıldığı 4 farklı Dünya Kupası organizasyonunda attığı 16 golle en golcü futbolcu ünvanını elinde bulunduruyor.

AA29 Mayıs 2026 Cuma 12:38 - Güncelleme:
Dünya Kupası tarihinin en golcüsü Miroslav Klose
ABONE OL

Alman Miroslav Klose'nin en golcü futbolcu ünvanını elinde bulundurduğu Dünya Kupası'nda bugüne dek oynanan 964 maçta 2 bin 720 gol atıldı.

Dünya Kupası'na 2002, 2006, 2010 ve 2014 olmak üzere 4 kez Almanya formasıyla katılan Klose, 2002 ve 2006'da beşer gol, 2010'da 4, 2014'te 2 gol atarak 16 gole ulaştı ve turnuva tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Klose'yi 15 golle Brezilyalı Ronaldo izledi. Alman futbolcu Gerd Müller 14, Fransız Just Fontaine ve Arjantinli Lionel Messi 13'er, Brezilyalı Pele ve Fransız Kylian Mbappe ise 12'şer golle bu futbolcuları takip etti.

Kupa tarihinde tüm zamanların en golcü futbolcuları şöyle sıralandı:

Futbolcu

Ülkesi

Gol

Katıldığı Kupalar

Miroslav Klose

Almanya

16

2002, 2006, 2010, 2014

Ronaldo

Brezilya

15

1994, 1998, 2002, 2006

Gerd Müller

Almanya

14

1970, 1974

Just Fontaine

Fransa

13

1958

Lionel Messi

Arjantin132006, 2010, 2014, 2018, 2022

Pele

Brezilya

12

1958, 1962, 1966, 1970

Kylian Mbappe

Fransa122018, 2022

Jürgen Klinsmann

Almanya

11

1990, 1994, 1998

Sandor Kocsis

Macaristan

11

1954

Gabriel Batistuta

Arjantin

10

1994, 1998, 2002

Gary Lineker

İngiltere

10

1986, 1990

Thomas Müller

Almanya

10

2010, 2014, 2018

Helmut Rahn

Almanya

10

1954, 1958

Teofilo Cubillas

Peru

10

1970, 1978, 1982

Grzegorz Lato

Polonya

10

1974, 1978, 1982

Eusebio

Portekiz

9

1966

Ademir

Brezilya

9

1950

Jairzinho

Brezilya

9

1966, 1970, 1974

Vava

Brezilya

9

1958, 1962

David Villa

İspanya

9

2006, 2010, 2014

Karl-Heinz Rummenigge

Almanya

9

1978, 1982, 1986

Uwe Seeler

Almanya

9

1958, 1962, 1966, 1970

Roberto Baggio

İtalya

9

1990, 1994, 1998

Paolo Rossi

İtalya

9

1978, 1982, 1986

Christian Vieri

İtalya

9

1998, 2002

FONTAİNE'DEN BİR KUPADA 13 GOL

Bir kupada en çok gol atan oyuncu, 13 golle Fransız Just Fontaine oldu.

Fontaine, 1958'de İsveç'te organize edilen dünya kupasında 13 gol birden atarak hem gol kralı olmuş, hem de erişilmesi zor rekora imza atmıştı.

Bugüne dek bir turnuvada 10 gol ve üstüne çıkan 3 futbolcu bulunuyor. Fontaine'in yanı sıra Macar Sandor Kocsis 1954'te 11, Alman Gerd Müller de 1970'te 10 gol atmayı başardı.

SALENKO'DAN BİR MAÇTA 5 GOL

Bir zamanlar İstanbulspor'un da formasını giyen Rus Oleg Salenko, Dünya Kupası'nda bir maçta en çok gol atan futbolcu ünvanını elinde bulunduruyor.

Salenko, 1994'te ABD'de gerçekleştirilen turnuvada Kamerun'a 5 gol atarak büyük bir rekora imza attı.

Kupada 4'er gol atan futbolcular ise şöyle:

Emilio Butragueno (İspanya): 1986'da Danimarka'ya

Eusebio (Portekiz): 1966'da Kuzey Kore'ye

Juste Fontaine (Fransa): 1958'de Batı Almanya'ya

Sandor Kocsis (Macaristan): 1954'te Batı Almanya'ya

Ademir (Brezilya): 1950'de İsveç'e

Juan Schiaffino (Uruguay): 1950'de Bolivya'ya

Ernst Willimowski (Polonya): 1938'de Brezilya'ya

EN FAZLA TURNUVADA GOL ATANLAR

Dünya Kupası tarihinde 5 turnuvada gol kaydeden tek futbolcu bulunuyor.

Portekizli Cristiano Ronaldo, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022'deki turnuvalarda rakip fileleri havalandırdı. Ronaldo, 2026'da da gol atması halinde rekorunu geliştirecek.

Dört futbolcu ise 4'er turnuvada gol atma başarısı gösterdi. Brezilyalı Pele ve Alman Uwe Seeler, forma giydikleri 1958, 1962, 1966 ve 1970'teki turnuvalarda gol atmayı başardı.

Arjantinli Messi, 2006, 2014, 2018 ve 2022'de, Alman Miroslav Klose ise 2002, 2006, 2010 ve 2014'teki organizasyonlarda takımlarına gol kazandırdı.

ÖNERİLEN VİDEO

Araçtan inip saldırdılar! Trafik magandalığının cezası ağır oldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.