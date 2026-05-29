Dünya Kupası tarihinin en golcüsü Miroslav Klose

Alman Miroslav Klose'nin en golcü futbolcu ünvanını elinde bulundurduğu Dünya Kupası'nda bugüne dek oynanan 964 maçta 2 bin 720 gol atıldı.

Dünya Kupası'na 2002, 2006, 2010 ve 2014 olmak üzere 4 kez Almanya formasıyla katılan Klose, 2002 ve 2006'da beşer gol, 2010'da 4, 2014'te 2 gol atarak 16 gole ulaştı ve turnuva tarihinin en golcü futbolcusu oldu.

Klose'yi 15 golle Brezilyalı Ronaldo izledi. Alman futbolcu Gerd Müller 14, Fransız Just Fontaine ve Arjantinli Lionel Messi 13'er, Brezilyalı Pele ve Fransız Kylian Mbappe ise 12'şer golle bu futbolcuları takip etti.

Kupa tarihinde tüm zamanların en golcü futbolcuları şöyle sıralandı:

Futbolcu Ülkesi Gol Katıldığı Kupalar Miroslav Klose Almanya 16 2002, 2006, 2010, 2014 Ronaldo Brezilya 15 1994, 1998, 2002, 2006 Gerd Müller Almanya 14 1970, 1974 Just Fontaine Fransa 13 1958 Lionel Messi Arjantin 13 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 Pele Brezilya 12 1958, 1962, 1966, 1970 Kylian Mbappe Fransa 12 2018, 2022 Jürgen Klinsmann Almanya 11 1990, 1994, 1998 Sandor Kocsis Macaristan 11 1954 Gabriel Batistuta Arjantin 10 1994, 1998, 2002 Gary Lineker İngiltere 10 1986, 1990 Thomas Müller Almanya 10 2010, 2014, 2018 Helmut Rahn Almanya 10 1954, 1958 Teofilo Cubillas Peru 10 1970, 1978, 1982 Grzegorz Lato Polonya 10 1974, 1978, 1982 Eusebio Portekiz 9 1966 Ademir Brezilya 9 1950 Jairzinho Brezilya 9 1966, 1970, 1974 Vava Brezilya 9 1958, 1962 David Villa İspanya 9 2006, 2010, 2014 Karl-Heinz Rummenigge Almanya 9 1978, 1982, 1986 Uwe Seeler Almanya 9 1958, 1962, 1966, 1970 Roberto Baggio İtalya 9 1990, 1994, 1998 Paolo Rossi İtalya 9 1978, 1982, 1986 Christian Vieri İtalya 9 1998, 2002

FONTAİNE'DEN BİR KUPADA 13 GOL

Bir kupada en çok gol atan oyuncu, 13 golle Fransız Just Fontaine oldu.

Fontaine, 1958'de İsveç'te organize edilen dünya kupasında 13 gol birden atarak hem gol kralı olmuş, hem de erişilmesi zor rekora imza atmıştı.

Bugüne dek bir turnuvada 10 gol ve üstüne çıkan 3 futbolcu bulunuyor. Fontaine'in yanı sıra Macar Sandor Kocsis 1954'te 11, Alman Gerd Müller de 1970'te 10 gol atmayı başardı.

SALENKO'DAN BİR MAÇTA 5 GOL

Bir zamanlar İstanbulspor'un da formasını giyen Rus Oleg Salenko, Dünya Kupası'nda bir maçta en çok gol atan futbolcu ünvanını elinde bulunduruyor.

Salenko, 1994'te ABD'de gerçekleştirilen turnuvada Kamerun'a 5 gol atarak büyük bir rekora imza attı.

Kupada 4'er gol atan futbolcular ise şöyle:

Emilio Butragueno (İspanya): 1986'da Danimarka'ya

Eusebio (Portekiz): 1966'da Kuzey Kore'ye

Juste Fontaine (Fransa): 1958'de Batı Almanya'ya

Sandor Kocsis (Macaristan): 1954'te Batı Almanya'ya

Ademir (Brezilya): 1950'de İsveç'e

Juan Schiaffino (Uruguay): 1950'de Bolivya'ya

Ernst Willimowski (Polonya): 1938'de Brezilya'ya

EN FAZLA TURNUVADA GOL ATANLAR

Dünya Kupası tarihinde 5 turnuvada gol kaydeden tek futbolcu bulunuyor.

Portekizli Cristiano Ronaldo, 2006, 2010, 2014, 2018 ve 2022'deki turnuvalarda rakip fileleri havalandırdı. Ronaldo, 2026'da da gol atması halinde rekorunu geliştirecek.

Dört futbolcu ise 4'er turnuvada gol atma başarısı gösterdi. Brezilyalı Pele ve Alman Uwe Seeler, forma giydikleri 1958, 1962, 1966 ve 1970'teki turnuvalarda gol atmayı başardı.

Arjantinli Messi, 2006, 2014, 2018 ve 2022'de, Alman Miroslav Klose ise 2002, 2006, 2010 ve 2014'teki organizasyonlarda takımlarına gol kazandırdı.