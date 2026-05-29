İSTANBUL 23°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mayıs 2026 Cuma / 13 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,8871
  • EURO
    53,4466
  • ALTIN
    6682.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke Brezilya
Spor

Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke Brezilya

2026 Dünya Kupası'na sayılı günler kala 1930'dan 2026'ye kadar olan süreçte toplamda 8 ülke kupayı müzesine götürdü. Brezilya, 5 kupayla en çok Dünya Kupası şampiyonluğu elde eden ülke oldu.

AA29 Mayıs 2026 Cuma 11:47 - Güncelleme:
Dünya Kupası'nı en çok kazanan ülke Brezilya
ABONE OL

Futbol dünyasının en önemli organizasyonu FIFA Dünya Kupası'nı, düzenlendiği 1930 yılından bu yana 8 ülke kazandı.

İkinci Dünya Savaşı dışında 1930 ile 2022 yıllarında 22 kez düzenlenen Dünya Kupası'nda en fazla şampiyonluk yaşayan (5) takım, Brezilya oldu. İtalya ve Almanya, dörder kez mutlu sona ulaştı.

Arjantin 3, Uruguay ve Fransa ikişer, İngiltere ve İspanya ise birer kez ülkelerine Dünya Kupası şampiyonluğu sevinci yaşattı.

Kupayı bugüne dek 5 Avrupa, 3 de Güney Amerika ülkesi kazandı, diğer kıtalardan şampiyon çıkmadı.

URUGUAY, İNGİLTERE VE İSPANYA FİNALDE KAYBETMEDİ

Dünya Kupası tarihinde Uruguay, İngiltere ve İspanya oynadıkları final maçlarını kazanarak kupaya ulaşan ülkeler oldu.

İki kez final oynama hakkı elde eden Uruguay, bunlarda şampiyonluğu yakaladı. İngiltere ve İspanya da birer kez oynadıkları final sonunda kupaya uzanmayı başardı.

DÜNYA KUPASI'NIN EN "DRAMATİK" TAKIMI HOLLANDA

Dünya Kupası'nın en "dramatik" takımı, Hollanda olarak göze çarptı.

"Portakallar", Dünya Kupası tarihinde 3 kez finale çıkma başarısı gösterirken mutlu sona ulaşamadı.

Oynadığı 3 finali de kaybeden Hollanda, ülkesine kupa sevinci yaşatamadı. İlk olarak 1974'te ev sahibi Batı Almanya, 1978'de ise ev sahibi Arjantin'e mağlup olan Hollanda, Güney Afrika'daki 2010 Dünya Kupası'nda bu kez uzatma bölümünde yediği golle İspanya'ya yenildi.

Çekoslovakya ve Macaristan da ikişer kez final oynama hakkı elde etmelerine rağmen tarihlerinde Dünya Kupası kazanamadı.

Bu arada birer kez final oynayıp kaybeden İsveç ve Hırvatistan, kupanın bir adım uzağında kaldı.

ALMANYA 8, BREZİLYA 7 KEZ FİNALİST OLDU

Brezilya ile Almanya, Dünya Kupası'nda en çok finale yükselen ülkeler oldu.

Almanya 8, Brezilya ise 7 kez finale adını yazdırdı. İtalya ve Arjantin 6'şar, Fransa 4 kez finale çıkmayı başardı.

Almanya ve Brezilya, en çok finale çıkan ülkeler olmalarına rağmen bugüne dek sadece Güney Kore ve Japonya'da düzenlenen 2002 Dünya Kupası'nın finalinde karşı karşıya geldi. Bu finali, 2-0'lık sonuçla Brezilya kazandı.

Finaller ve sonuçları

FIFA Dünya Kupası tarihinde yapılan finaller ve sonuçları şöyle:

Tarih

Şampiyon

Finalist

Sonuç

1930

Uruguay

Arjantin

4-2

1934

İtalya

Çekoslovakya

2-1 (Uzatma)

1938

İtalya

Macaristan

4-2

1950

Uruguay

Brezilya

2-1

1954

Batı Almanya

Macaristan

3-2

1958

Brezilya

İsveç

5-2

1962

Brezilya

Çekoslovakya

3-1

1966

İngiltere

Batı Almanya

4-2 (Uzatma)

1970

Brezilya

İtalya

4-1

1974

Batı Almanya

Hollanda

2-1

1978

Arjantin

Hollanda

3-1 (Uzatma)

1982

İtalya

Batı Almanya

3-1

1986

Arjantin

Batı Almanya

3-2

1990

Batı Almanya

Arjantin

1-0

1994

Brezilya

İtalya

0-0 (3-2 Penaltı)

1998

Fransa

Brezilya

3-0

2002

Brezilya

Almanya

2-0

2006

İtalya

Fransa

1-1 (5-3 Penaltı)

2010

İspanya

Hollanda

1-0 (Uzatma)

2014

Almanya

Arjantin

1-0 (Uzatma)

2018

Fransa

Hırvatistan

4-2

2022

ArjantinFransa3-3 (4-2 Penaltı)
  • Dünya Kupası
  • 1930
  • 2026

ÖNERİLEN VİDEO

Tosun firarda! Sahibinden kaçıp dükkana daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.