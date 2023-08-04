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Spor

Dünya Okçuluk Kupası'nda Erkek Milli Takımı ikinci oldu

Berlin'de yapılan Dünya Okçuluk Kupası'nda Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım dünya ikincisi oldu.

AA4 Ağustos 2023 Cuma 19:03 - Güncelleme:
Dünya Okçuluk Kupası'nda Erkek Milli Takımı ikinci oldu
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Almanya'da devam eden Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Klasik Yay Erkek Milli Takımı, gümüş madalya alarak, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları kotası elde etti.

Başkent Berlin'de yapılan şampiyonada Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan milli takım dünya ikincisi oldu.

Yarı finalde Japonya'yı 4-0 geriden gelerek 5-4 yenen Türkiye, finalde dünya sıralamasında 1 numarada olan Güney Kore'yle karşılaştı. Güney Kore'ye 6-2 kaybeden ay-yıldızlılar, gümüş madalya aldı. Güney Kore ise altın madalyaya uzandı. Bronz madalyayı ise Japonya kazandı.

Klasik Yay Erkek Milli Takımı, bu madalyayla 2024 Paris kotası da aldı.

  • Dünya Okçuluk Şampiyonası
  • 2024 Paris Olimpiyat Oyunları
  • mete gazoz

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