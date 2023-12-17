Dünya Şampiyonası'nda MVP belli oldu!

Voleybol FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası finalinde VakıfBank'ı 3-2 mağlup eden Eczacıbaşı Dynavit, kupayı müzesine götürdü.
Eczacıbaşı Dynavit'in Sırp oyuncusu Tijana Boskovic, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın "En Değerli Oyuncusu" (MVP) seçildi.
Finalde kaydettiği 27 sayıyla şampiyonlukta başrol oynayan kaptan Boskovic, turnuvanın MVP ödülüne layık görüldü.
FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın en iyi oyuncuları şöyle:
Smaçör: Gabi (VakıfBank)
Orta oyuncu: Jovana Stevanovic (Eczacıbaşı Dynavit), Zehra Güneş (VakıfBank)
Libero: Ayça Aykaç (VakıfBank)
Pasör: Elif Şahin (Eczacıbaşı Dynavit)
Pasör Çaprazı: Tijana Boskovic (Eczacıbaşı Dynavit)