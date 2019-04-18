Dünyaca ünlü hakemden Cüneyt Çakır için flaş sözler!

Şampiyonlar Ligi'nde Tottenham, 1-0 yendiği Manchester City'ye deplasmanda 4-3 yenilmesine rağmen deplasman golü avantajıyla yarı finale yükseldi. Tarihe geçen maça FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ın kararları damga vurdu. Kritik kararları ünlü İngiliz hakem yorumladı.

Tottenham'ın üçüncü golünü VAR kontrolü sonrası geçerli sayan Cüneyt Çakır, Manchester City'nin 90+3'teki golünü ise VAR'dan gelen uyarının ardından ofsayt gerekçesiyle iptal etti. Cüneyt Çakır'ın bu kararlarını İngiliz hakem Mark Clattenburg değerlendirdi. Mark Clattenburg, Manchester City'nin sayılmayan golü için "Hakem, Raheem Sterling'in golünü iptal etmekte son derece haklıydı. Pozisyon ofsayt. VAR için kesinlikle harika bir geceydi." dedi.

İptal edilen golle ilgili yardımcı hakem Tarık Ongun'u da tebrik eden Mark Mark Clattenburg şunları söyledi:

"Tekrar görüntüde topun Bernardo Silva'dan Sergio Agüero'ya geldiğini görüyoruz. Agüero net şekilde ofsayt. Yardımcı hakem Tarık Ongun, bayrağını kaldırmadı çünkü beklemekte haklıydı. Topa Christian Eriksen vurduğu için incelemeyi bekledi. Açık şekilde Bernardo Silva'nın topa dokunmuş. Kasıtlı olarak dokunmadığı iddia edilebilir ama bu önemli değil. Top Agüero'ya gelmeden önce topa son dokunan Manchester City'li oyuncu."

Tottenham'ın üçüncü golünü yorumlayan Mark Clattenburg, "Fernando Llorente'nin attığı golden sonra öncelikle Cüneyt Çakır'ın VAR'ı kontrol etmesi daha sonra golü geçerli sayması, sistemin harika olduğunun bir örneğiydi." ifadelerini kullandı.

Cüneyt Çakır'ın pozisyonu tekrar izleme şansının olmasının çok önemli olduğunu belirten Mark Clattenburg, "Böylesine yüksek profilli bir maçta hakemin Tottenham'ın forvetinin koluyla golü attığını düşünmesinin ardından hakeme ikinci bir şans verilmesi önemlidir." dedi.

Mark Clattenburg, Tottenham'ın golüyle ilgili "Eğer top, Llorente'nin eline ya da koluna çarpıp ağlara gitseydi, bu çarpma kasıtlı olmasa bile golün iptal edilmesi gerekirdi. Llorente bu gol sırasında topa uyluğu ile dokundu. Bazen elle oynama pozisyonlarının VAR'da ağır çekim izlendiğinde kafa karıştırdığı için eleştiyoruz. Ancak burada doğru karara varılması gerekiyordu." diyerek sözlerini noktaladı.