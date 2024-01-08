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Spor

Dünyaları başına yıkıldı! Fred transferi için pişman oldular

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve gösterdiği performansla taraftarın gönlünde taht kuran yıldız futbolcu Fred, Manchester United'da kriz yaşattı. Ada ekibi, Brezilyalı oyuncu ile yollarını ayırdığı için bin pişman oldu. İşte Fred haberinin detayları...

8 Ocak 2024 Pazartesi 18:45 - Güncelleme:
Dünyaları başına yıkıldı! Fred transferi için pişman oldular
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Fenerbahçe, sezona mutlak şampiyonluk hedefiyle başladı. Avrupa'da da büyük beklentileri olan sarı lacivertliler, kadrosunu güçlü isimlerle doldurdu. Sarı Kanarya'nın en verim aldığı transferlerinden biri olan Fred ise İngiltere'de gündeme oturdu.

BÜYÜK FRED PİŞMANLIĞI!

Manchester United'dan Fenerbahçe'ye sezon başında katılan Fred, eski takımını pişman etti. Ada basınından Football365, Manchester United'ın Fred ile yolları ayırmasını büyük hata olarak gösterdi. İngiliz devinin bu transfer için pişman olduğu aktarıldı. Manchester United'ın bu bölgede Amrabat ve Casemiro'dan istediği verimi alamadığı da aktarıldı.

FENERBAHÇE KARNESİ

Sarı lacivertli formayla 18 maça çıkan Brezilyalı yıldız, 5 asistlik performans sergiledi.

Star Gazetesi

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