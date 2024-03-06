Dünyası başına yıkıldı! Yunanistan'da Fatih Terim için büyük iddia

Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yürüttüğü Panathinaikos, ligdeki son 5 maçında 3 beraberlik 2 galibiyet aldı. Yunan medyası Fatih Terim'i ağır bir şekilde eleştirdi. Yeşil beyazlı yönetim, yaşanılan puan kayıpları sonrası kritik bir kararın eşiğine geldi.

FATİH TERİM'İN SON ŞANSI

Son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Panathinaikos, 4. sıraya geriledi. Fatih Terim'in ekibi, şampiyonluk için play-off'a kaldı. Yunanistan basınında çıkan haberlere göre; Yeşil beyazlı yönetim, Fatih Terim'e play-off'larda son bir şans verdi. Tecrübeli teknik adamın, şampiyon olamaması durumunda sezon sonu yolların ayrılacağı belirtildi.

PLAY-OFF'LAR NASIL OLACAK?

Yunanistan Süper Ligi'nin şampiyonu normal sezonu ilk 6 takım arasında bitiren PAOK, AEK, Olympiakos, Panathinaikos, Aris ve Lamia'nın mücadele edeceği play-off maçlarından sonra belli olacak.

YUNAN MEDYASI NE DEDİ?

Öte yandan Yunan medyası; Panathinaikos'un kolay gözüken maçlarda kritik puan kayıpları yaşadığını, savunma hattında da büyük sıkıntı olduğunu dile getirdi. Öte yandan Fatih Terim'in şampiyonluğa inandığı aktarıldı.

Star Gazetesi