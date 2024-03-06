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Spor

Dünyası başına yıkıldı! Yunanistan'da Fatih Terim için büyük iddia

Panathinaikos, son dönemlerdeki puan kayıplarının ardından Fatih Terim için sürpriz bir karar aldı. Fatih Terim, beklentileri karşılayamadı kritik bir viraja girdi. İşte detaylar...

6 Mart 2024 Çarşamba 19:11 - Güncelleme:
Dünyası başına yıkıldı! Yunanistan'da Fatih Terim için büyük iddia
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Fatih Terim'in teknik direktörlüğünü yürüttüğü Panathinaikos, ligdeki son 5 maçında 3 beraberlik 2 galibiyet aldı. Yunan medyası Fatih Terim'i ağır bir şekilde eleştirdi. Yeşil beyazlı yönetim, yaşanılan puan kayıpları sonrası kritik bir kararın eşiğine geldi.

FATİH TERİM'İN SON ŞANSI

Son 4 maçta 3. kez puan kaybı yaşayan Panathinaikos, 4. sıraya geriledi. Fatih Terim'in ekibi, şampiyonluk için play-off'a kaldı. Yunanistan basınında çıkan haberlere göre; Yeşil beyazlı yönetim, Fatih Terim'e play-off'larda son bir şans verdi. Tecrübeli teknik adamın, şampiyon olamaması durumunda sezon sonu yolların ayrılacağı belirtildi.

PLAY-OFF'LAR NASIL OLACAK?

Yunanistan Süper Ligi'nin şampiyonu normal sezonu ilk 6 takım arasında bitiren PAOK, AEK, Olympiakos, Panathinaikos, Aris ve Lamia'nın mücadele edeceği play-off maçlarından sonra belli olacak.

YUNAN MEDYASI NE DEDİ?

Öte yandan Yunan medyası; Panathinaikos'un kolay gözüken maçlarda kritik puan kayıpları yaşadığını, savunma hattında da büyük sıkıntı olduğunu dile getirdi. Öte yandan Fatih Terim'in şampiyonluğa inandığı aktarıldı.

Star Gazetesi

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