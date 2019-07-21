Durmisi, kapıyı kapattı
BEŞİKTAŞ’IN bir süredir peşinde olduğu Riza Durmisi’nin teklife olumlu bakmadığı belirtildi.
- Star Spor
Kartal, satın alma opsiyonlu olarak Lazio’ya kiralama teklifi yaparken, İtalyanlar oyuncuyu satabileceklerini belirtmişti. Ancak Durmisi’nin kariyerini İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ya da Fransa’da sürdürmek istediği bu nedenle Beşiktaş’ın teklifini kabul etmediği ifade edildi.
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