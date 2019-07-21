Durmisi, kapıyı kapattı

Kartal, satın alma opsiyonlu olarak Lazio’ya kiralama teklifi yaparken, İtalyanlar oyuncuyu satabileceklerini belirtmişti. Ancak Durmisi’nin kariyerini İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ya da Fransa’da sürdürmek istediği bu nedenle Beşiktaş’ın teklifini kabul etmediği ifade edildi.