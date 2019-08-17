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Durmisi'de satın alma şartı

Fener'in kiralamak istediği Danimarkalı sol beke Lazio'dan 'mecburi satın alma' şartıyla onay çıktı. Ön libero listesine Mangala da eklendi.

  • Star Spor
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YENİ sezonun perdeleri açılırken, henüz transferlerini tamamlayamayan Fenerbahçe'ye Rıza Durmisi konusunda İtalya'dan şartlı onay haberi geldi. La Gazetta dello Sport, Sarı-Lacivertliler'in 25 yaşındaki Danimarkalı sol bek için Lazio'ya 4 milyon euroya satın alma opsiyonu ile kiralama teklifinde bulunduğuna dikkat çekerek, "Lazio, Durmisi'yi Fener'e vermeye hazır. Ancak Roma ekibinin yönetimi satın alma opsiyonu yerine "Mecburi satın alma" maddesini şart koşuyor" ifadelerine yer verdi. Gazete, Fenerbahçe'nin satın alma şartını kabul etmesi durumunda Durmisi'nin hemen imza atacağını kaydetti. Bu arada İngiltere basını da, Manchester United'da gözden çıkartılan Arjantinli stoper Marcos Rojo için en iyi seçeneğin Fenerbahçe olduğu iddia edilirken, Sarı-Lacivertliler'in ön libero listesine son olarak Stuttgart'tan Belçikalı Mangala'yı da ekkediği öğrenildi.

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