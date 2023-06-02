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Spor

Dursun Özbek: Ali Koç'tan haber bekliyorum

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde taraftara açık düzenlenen antrenmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

2 Haziran 2023 Cuma 20:10 - Güncelleme:
Dursun Özbek: Ali Koç'tan haber bekliyorum
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Florya'daki taraftara açık antrenmanda basın mensuplarına konuştu. İşte Özbek'in sözleri...

HER TAKIMA NASİP OLMAZ!

"Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluk her takıma nasip olmaz. Galatasaray bunu hak etmişti. Galatasaray'ı seven herkese 100. yıl şampiyonluğu armağan olsun. Oyuncularıma, teknik kadroma, taraftarıma, camiama büyük bir teşekkür gönderiyorum"

ARTIK HEDEFİMİZ AVRUPA

"Artık hedefimiz Avrupa. İnşallah orada da taraftarımızı, camiamızı memnun edecek sonuçlar almaya çalışacağız"

ERDEN TİMUR İLE ÇALIŞIYORUZ

"Şu anda önümüzdeki sene için Erden Timur ile çalışıyoruz. Hazırlıklarımızı çok önceden yapmıştık. İnşallah en iyi şekilde hazırlıkları tamamlayacağız. Galatasaray taraftarı önümüzdeki sene de mutlu ve huzurlu maçlara gelecekler. Artık stadımızı büyütmenin peşindeyiz. 50 bin kişi dar geliyor. Buradan taraftarlarıma tekrar teşekkür ediyorum."

ALİ KOÇ'TAN CEVAP BEKLİYORUM

"Ali Koç'u yemeğe davet ettim. Özellikle artık Türk futboluna çekişme içinde değil de, dostluk içinde fayda üretmenin daha faydalı olacağı düşüncesindeyim. Onun için Ali Bey'i yemeğe davet ettim. Cevap bekliyoruz. Şu anda bir cevap ulaşmadı."

ÇOK GÜZEL BİR ORGANİZASYONUMUZ VAR

"Pazar günü çok güzel bir organizasyonumuz var. Bütün Galatasaraylıların keyif alacağı, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışan bir kutlama ile şampiyonluğu kutlayacağız."

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