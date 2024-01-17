Dursun Özbek: Çocuklar hangi takımlı olursa olsun Icardi selamı veriyor

Başkan Özbek, RAMS Park'ta gerçekleştirilen oylamada, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları inceledi.

"Deprem: Umut" kategorisinde Aytuğ Can Sencar'ın çektiği "Depremin umudu" fotoğrafını seçen Özbek, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise Belal Khaled'in objektifine yansıyan "Haykırış" fotoğrafına oy verdi.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Çevre-Yaşam" kategorisinde Emin Sansar'ın çektiği "Ata'nın huzurunda" isimli fotoğrafı seçti. Özbek, haber kategorisinde ise oyunu Aytuğ Can Sencar'ın "Türkiye yüzyılı" adlı eserinden yana kullandı.

SPORDA 2 FOTOĞRAF DİKKATİNİ ÇEKTİ



Dursun Özbek, "Spor" kategorisinde Galatasaray ile ilgili 2 fotoğrafı beğendi.

Özbek, geçen sezon Süper Lig'de zafere ulaşan Galatasaray'ın Ankara'daki şampiyonluk kutlamalarında Arjantinli yıldız Mauro Icardi'nin teknik direktör Okan Buruk'u omzuna aldığı anın fotoğrafı ile bu sezon İngiltere'deki Manchester United mücadelesinde 3-2'lik galibiyeti getiren golü kaydeden Icardi'nin sevincinin yansıdığı kareyi tercih etti.

Ankara'da Evrim Aydın'ın çektiği "Taraftarın gözbebeği" adlı fotoğrafa oy veren Dursun Özbek, İngiltere'de Tolga Ovalı'nın çektiği "Kutlama dalışı" isimli fotoğrafları da çok beğendiğini dile getirdi.

"YERLİ VE MİLLİ DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKMAMIZ GEREKTİĞİNİN SİMGE FOTOĞRAFI"



Dursun Özbek, sarı-kırmızılı takımın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin teknik direktör Okan Buruk'u omzuna aldığı fotoğrafın simge haline geldiğini dile getirdi.

Icardi'nin bir dünya yıldızı olduğunu vurgulayan Özbek, "Dünya yıldızı futbolcumuz Icardi, Okan hocamızı, bir Türk teknik direktörü omuzlarında taşıyor. Kendi değerlerimize sahip çıkmanın ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Bunun için yerli ve milli değerlerimize sahip çıkmamız gerektiğinin simge fotoğrafı. Kendimizi iyi tanımalıyız. Kendi insanımıza güvenmemizin gereğini bize hatırlatıyor." diye konuştu.

Şampiyonluk gecesindeki anın takım içindeki birlik ve beraberliği anlattığını aktaran sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Bu fotoğrafta birçok şey var. Galatasaray kenetlendiği zaman, tek yumruk haline geldiği zaman hiçbir organizasyon tesir edemez. Burada camiamızın üzerine düşen görev, birlik ve beraberliği daha yukarı çıkarmak. Bu fotoğraf birlik ve beraberlik olduğu takdirde başarının kaçınılmaz olduğunu gösteriyor." şeklinde görüş belirtti.

"HANGİ TAKIMI TUTARSA TUTSUN ÇOCUKLAR ICARDİ SELAMI VERİYOR"



Galatasaray Kulübü Başkanı, Icardi'nin bir jenerasyonun Galatasaraylı olmasını sağladığını belirtti.

Icardi'nin Manchester United ağlarını havalandırdıktan sonra uçarak yaşadığı gol sevincinin çok beğenildiğine değinen Özbek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Icardi gibi bir dünya yıldızının attığı golden sonra yaptığı sevinç, kamuoyunda büyük beğeni aldı. Türkiye'de 6-12 yaş arasında pırıl pırıl yeni bir jenerasyon var. Nereye giderseniz, gidin hangi takımı tutarsa tutsun, çocuklar Icardi selamı veriyor. Benim torunlarım Icardi'nin sevincini taklit etmeye çalışıyor. O kadar beğeniliyor. Bu tip enstantanelerin Galatasaray sevgisini üst seviyeye çıkardığını, hafızalarda yer ettiğini düşünüyorum. Bu da Galatasaray taraftar kitlesinin yukarılara çıkmasını sağlıyor. Bu poz çok önemli. Tüm çocuklar bunu taklit etmeye çalışıyor. Galatasaray camiasının büyümesinde etkenlerden biri. Kenetlenme, birlik olma, kendi değerlerimize sahip çıkma çok önemli ama yıldız futbolcularımız bir jenerasyonun Galatasaray lehine gelişmesini sağlıyor."

"ICARDİ ÇOK ÖNEMLİ BİR KARAKTER"



Dursun Özbek, sakatlığına rağmen fedakarlık yaparak iğneyle oynayan Mauro Icardi'ye sahip çıkılması gerektiğini dile getirdi.

Icardi'nin Türkiye'ye gelen çok önemli bir yıldız olduğunu belirten Özbek, "Icardi çok önemli bir karakter. Duruşu, performansı, kulüp içindeki tavrıyla Galatasaray'a gelmiş önemli futbolculardan bir tanesi. Onun için Icardi'ye hem Türk futbol camiası hem de Galatasaray camiası sahip çıkmalı. Bunlar örnek futbolcular. 6-12 yaş arasındaki çocuklar hangi takımı tutarsa tutsun Icardi'ye hayran. Hem sahadaki hem de saha dışındaki tavrıyla Galatasaray'ın önemli aktörlerinden bir tanesi." değerlendirmesinde bulundu.

- "2024'TE TEK HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK"



Dursun Özbek, 2024 yılında da şampiyonluk hedeflediklerini kaydetti.

Futbolun sahada kalması gerektiğini dile getiren Özbek, "2024'te tek hedefimiz şampiyonluk. Bu manada önümüzü kesmeye çalışanlar var. Bu sadece benim veya yönetim kurulunun kanaati değil. Genel futbol camiasının kanaati bu yönde. Sahadaki yarışı başka bir şekle çevirmek, rekabetin başka bir şekle evrilmesini sağlamak bence son derece yanlış olur. Sahada verilen mücadeleye ihanet olur. Futbol, yeşil sahalarda kaldığı sürece cazibesi var. Yoksa bir emeklilik ikramiyesi olarak görülmemeli." diyerek sözlerini tamamladı.