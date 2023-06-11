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Spor

Dursun Özbek: Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray

Galatasaraylılar Derneğinin her yıl organize ettiği Geleneksel Pilav Günü, Galatasaray Lisesi'nde gerçekleştirildi. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek de bu organizasyonda açıklamalarda bulundu.

11 Haziran 2023 Pazar 21:13 - Güncelleme:
Dursun Özbek: Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray
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Bu yıl 90.'sı yapılan etkinliğe, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan, Galatasaray Lisesi Müdürü Murat Develioğlu, Galatasaray Üniversitesi Rektörü Abdurrahman Muhammed Uludağ, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Fidel Berber ile lisede eğitim gören çok sayıda eski ve yeni öğrenci katıldı.

Lisenin Tevfik Fikret Salonu'nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, yaş kütüğüne plaket çakılmasıyla devam etti. Mezuniyetlerinin 50. yılını dolduran Galatasaray Lisesi öğrencilerinin plaketlerini almasının ardından, katılımcılar hazırlanan pilavı yedi.

Galatasaray Lisesi 108. dönem mezunlarından Galatasaray Kulübü Divan Kurulu Üyesi Ahmet Yüce Ocaklı'ya, Galatasaraylılar Derneği ve tüm Galatasaray kurumlarına verdiği maddi ve manevi desteklerinden dolayı ödül takdim edildi.

Pilav gününde Galatasaray Futbol Takımı'nın kazandığı Spor Toto Süper Lig kupası da lise bahçesinde sergilendi.

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, geleneksel pilav gününün Galatasaraylılar için önemli olduğunu belirterek, "Pilav günleri Galatasaray'da bayram günleri gibidir. Herkes burada birbirini görür, hasret giderir. Bugün de böyle bir gün. Cumhuriyet'in 100. yılında Galatasaraylıların bir araya geldiği önemli günlerden bir tanesi. Cumhuriyet'in 100'ü Galatasaray diyoruz. Bu sene lisede gösterilen başarılar, üniversitede gösterilen başarılar, spor kulübünde gösterilen başarılar Cumhuriyet'in 100. yılına imzasını attı. Emeği geçen herkese büyük bir teşekkür ediyorum. Süper Lig kupası da 100. yılda Galatasaray'a çok yakıştı." ifadelerini kullandı.

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