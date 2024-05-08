Dursun Özbek: Kemerburgaz yeni yıldızların yuvası olacak

Sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayı olağan divan kurulu toplantısı, Galatasaray Lisesi'ndeki Tevfik Fikret Salonu'nda gerçekleştirildi.

Divan Kurulu Başkanı Aykutalp Derkan'ın yönetimindeki toplantının ana gündem maddesi 25 Mayıs'ta yapılacak seçimli genel kurul oldu.

Galatasaray Başkanı ve yapılacak seçimlerde aday olan Dursun Özbek, sarı-kırmızılı kulübün mayıs ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

Dursun Özbek konuşmasına, "Seçimden önceki son toplantımızı bugün icra ediyoruz. 2 senede çok büyük mutluluklar yaşadı. İnşallah Galatasaray bu mutlulukları yaşamaya devam etsin. Göreve geldiğimizde size verdiğimiz sözlerle Galatasaray için bir gelecek hedefi vardı. Rekabet ettiği her branşta sürdürülebilir bir başarıya ulaşmış Galatasaray bırakmaktı." sözleriyle başladı.

"YENİ YILDIZLARIN YUVASI OLACAK"

Futbol takımının yeni sezonu Kemerburgaz'daki tesislerde açacağını belirten Özbek, "Futbol takımımız yeni sezonu Kemerburgaz tesislerinde açacak. Kemerburgaz, takımımızın yeni yıldızların yuvası olacak." ifadelerini kulllandı.

Dursun Özbek sözlerini şöyle sürdürdü, "Futbol takımımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği Cumhuriyet'in 100. yılında şampiyonluğa ulaştı. Geçtiğimiz ay Süper Kupa'yla bunu perçinledik. Galatasaray, rekabet ettiği her branşta en kuvvetli şekilde sahaya çıkmalı. Yeniden seçilirsem başardıklarımın daha iyisini yapabilmek için arkadaşlarımla hiç durmadan çalışacağım sözünü vermek istiyorum."

"EN ÖNEMLİ HEDEFLERİMİZDEN OLACAK"

Diğer branşlarla ilgili değerlendirmede bulunan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü, "Galatasaray, rekabet ettiği her branşta en güçlü halde sahaya çıkmalı. Amatör şubelerde hedefimiz yetiştirici kulüp kimliğini koruyarak Galatasaray'ımızı uluslararası arenada başarıyla temsil etmek. Tüm bunları doğru planlama ve bütçeyle yapmaya gayret ettik. Kadın futbolda geçen sezon play-off'ta kaybettiğimiz şampiyonluğu bu yıl kazandık. Kadın basketbol takımımız geçen sezon Avrupa'da final, bu sezon da yarı final oynadı. Erkek ve kadın voleybol takımlarımız ülkemizi yurt dışında temsil etti. Sutopunda geçen sene finalde kaybettiğimiz lig şampiyonluğunu bu sezon kazandık. Bunun yanında Avrupa'dan da kupa getirdik. Bu, bir Türk erkek sutopu takımının Avrupa'da kazandığı ilk kupa oldu. Ayrıca kadın sutopu takımımız şampiyonluğa yürüyor. Yüzmede 7 yıllık şampiyonluk hasretine son verdik. Yelken, yüzme ve judoda sporcularımız Paris Olimpiyat Oyunları'na katılmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Judoda Türkiye ve Avrupa'da birçok şampiyonluk kazandık. Kürekte şampiyonluklar için çalışmalarımız devam ediyor. E-spor'da şampiyonluklar elde ettik. Bu başarılarımızı sürdürülebilir hale getirmek önümüzdeki döneme dair en önemli hedeflerimizden olacak."

Özbek, 25 Mayıs'taki seçimli genel kurulda listesinde yer alan arkadaşlarını tanıtarak toplantıyı tamamladı.