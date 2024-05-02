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Spor

Dursun Özbek ödül töreninde konuştu! ''Saha dışına asla çıkmadık''

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 GSYİAD'ın düzenlediği ödül töreninde gündeme dair açıklamalarda bulundu. Zorlu bir sezonun son düzlüğünde olduklarını söyleyen başkan Özbek 'Futbolda mücadeleyi hep sahanın içinde tutmaya çalıştık.' dedi. İşte o açıklamanın detayları...

2 Mayıs 2024 Perşembe 15:45 - Güncelleme:
Dursun Özbek ödül töreninde konuştu! ''Saha dışına asla çıkmadık''
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 1905 GSYİAD'ın düzenlediği "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" Ödül Töreni'nde açıklamalar yaptı.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "GSYİAD, Galatasaray'ın önemli bir kuruluşu. Her zaman Galatasaray'ın yanında bulunmuş bir kurum. Bu aktiviteler, birlik beraberliğe katkı sağlayan aktiviteler. Camia için çok önemli. GSYİAD'a yaptıkları için büyük bir teşekkür ediyorum. Elbette Galatasaray'ın başarısı demek, formayı terleten sporcuların önemini anlamak demektir. Galatasaray başarılıysa büyük pay oyuncuların, teknik heyetin. Yönetimler, başarı çizgisine yol açmak için elinden geleni yapmak zorundadır." dedi.

"HER ŞEYİ YAPTIK"

Dursun Özbek, "Yaklaşık 2 senedir yönetim kuruluyuz. 25 Mayıs'ta seçimimiz var. Yeni bir yönetim iş başında olacak. Bugüne kadar da oyuncularımızın, formayı terletenlerin önünü açmak için her şeyi yaptık. Performanslarıyla bizleri mutlu ettiler. Bizler de hayatlarını kolaylaştırmak, gerekeni yapmak durumundaydık ve yaptık. Amatör şubelerimiz de var. Bu yönetim, mümkün olan en yüksek seviyede gayret göstermiştir. Bu gayretlerin üzerinde de, fevkinde de başarılar elde ettik. Büyük bir teşekkür de amatör sporcuların emeklerine de ediyorum." ifadelerini kullandı.

"SAHANIN DIŞINA ÇIKMADIK"

Özbek ayrıca, "Çok zor bir sezonu sonlandırmak üzereyiz. Yaklaşık 1 ay var. Bazı gruplarda, bazı spor dallarında ligler bitti. En önemlisi futbol. Futbolda da devamlı saha içinde kalma arzusuyla, mücadeleyi kavgayı saha dışına çıkarmamak üzere, hep sahanın içinde kalmaya çalıştık. Bu duruşumuz aynen devam edecektir." açıklamasında bulundu.

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