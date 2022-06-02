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Spor

Dursun Özbek projelerini tanıtacak! 4 yılda 9 milyar TL'lik gelir

Galatasaray Spor Kulübü'nde başkanlığa aday olan Dursun Özbek, sarı-kırmızılıların gelecek yıllarını inşa edeceği vizyon planını anlatmak üzere yarın camiayla bir araya gelecek. Özbek, Erden Timur ile birlikte projelerini kamuoyu ile paylaşacak.

IHA2 Haziran 2022 Perşembe 16:58 - Güncelleme:
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Galatasaray Spor Kulübü'nde 4-11 Haziran'da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Dursun Özbek, yarın saat 19.30'da Zorlu Gösteri Merkezi'nde Galatasaray camiası ve basın mensuplarıyla bir araya gelerek projelerini açıklayacak. Dursun Özbek, Galatasaray'ın gelecek 10 yıllarını inşa edeceği vizyon planını aktarmak üzere yarın 19.30'da Zorlu Gösteri Merkezi'nde camiayla bir araya gelecek. Özbek, Sportif A.Ş.'de de görev alacak Erden Timur birlikte projeleri kamuoyu ile paylaşacak.

DÖRT YILDA 9 MİLYAR TL'LİK GELİR BEKLENİYOR

Galatasaray'ın tarihi ve kritik döneminde sorumluluk alarak göreve talip olan Dursun Özbek ve ekibi, mevcut sorunlar için çözüm önerilerini hazırladı. Dursun Özbek, Galatasaray Adası, altyapı reformu, gelecek vizyonu projeleri, Florya, Colombus, Mecidiyeköy, Riva, Kemerburgaz, spor salonu, tesisleşme reformu, Hasnun Galip ve yeni araziler gibi konuları kapsayan, bağımsız denetim şirketleri tarafından da incelenmiş ve rapora bağlanmış tüm projeleriyle kulübe dört yıl içerisinde 9 milyar TL'lik gelir sağlamayı hedefliyor.

"SPORTİF BAŞARILARI DA DAHA İLERİ TAŞIYACAĞIZ"

Asıl amaçlarının, mevcut varlıkları günün koşullarına göre en verimli şekilde değerlendirmek ve kulübün sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşturulması olduğunu söyleyen Dursun Özbek, "Bunu yaparken şanlı tarihimizde yer alan ve bizi ilklerin takımı yapan sportif başarılarımızı tekrarlayacak ve daha da ileri taşıyacak kararları almak için adayız. Önümüzdeki 10 yılları planlamak ve artarak devam edecek başarılar için hep birlikte çalışmalıyız. Çünkü biz büyük bir aileyiz. İnanıyor ve biliyorum ki sadece ben ve çok değerli ekip arkadaşlarım değil, hep beraber el ele, bir ve bütün olarak bunları başaracağız. Dün ve bugün olduğu gibi gelecek Galatasaray'dır. Çünkü; Galatasaray gelecektir" diye konuştu.

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