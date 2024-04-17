Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Divan Kurulu Nisan Ayı Olağan Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

"SON AŞAMAYA GELDİK"

"Galatasaray Sportif AŞ'nin 9 aylık bilançosu açıklandı. Yaklaşık 600 milyon liralık kar açıkladık. Bu seviyeyi de sene sonuna kadar taşımak istiyoruz. Ancak yükselen faiz oranları ve piyasa koşullarında bu hiç kolay olmayacak. Dolayısıyla, kulübümüzün elindeki imkanları kullanıp bu faiz sarmalından bir an önce çıkmanın yolunu bulmalıyız. Çözüm, Bankalar Birliği borçlarını ödeyip, bu anlaşmadan çıkmaktır. Bugün mutlulukta ifade etmek isterim, Galatasaray bu konuda hazırlıklarını son aşamaya getirdi."

"GÖREVİMİZ BİTMEDEN TAMAMLAYACAĞIZ"

"Görevimiz bitmeden bu sözümüzü tutarak yeni yönetimin bu borçtan kurtulmuş bir şekilde göreve başlamasını sağlayacağız"

"SENEYE KEMERBURGAZ'DAYIZ"

"Bu borçlardan kurtulmak için atılması gereken adımlardan biri de Florya'dan Kemerburgaz'a taşınmak konusu. Kemerburgaz'da inşaatımız devam ediyor. Önümüzdeki sezonun başından itibaren Kemerburgaz'da olacağımızın müjdesini paylaşmak istiyorum"

"RAKİPLER HAYAL EDEMEZ"

"Cumhuriyetimizin 100. yılında şampiyonluğu almak, şampiyon olmak bizi çok gururlandırdı. 7 Nisan'da Süper Kupa'yı kazanarak bu gururu perçinledik. Bu kupayla, tarihimizde 60. kupaya ulaşarak birçok rakibimizin hayal dahi edemeyeceği bir rakama ulaştık. Bu büyük gururda emeği olan herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

"SEVGİYİ ANLATMAK MÜMKÜN DEĞİL"

"Süper Kupa maçının Urfa'da oynanmasına karar verilmişti. Ben de maçtan 1-2 gün önce Urfa'ya gittim. 1-2 günü orada, bölgede geçirdim. Üzerine basarak söylüyorum, Galatasaray sevgisini kelimelerle anlatmak mümkün değil. Bize olan inanılmaz sevgi için bölge halkına özel bir teşekkür gönderiyorum."

"PİS OYUNLAR DEVAM EDİYOR"

"Futbol takımımız şampiyonluk hedefine doğru emin adımlarla, rekorlar kırarak gidiyor. Onların mücadelesi, bizim şampiyonluğa olan inancımızı pekiştiriyor. Kimse merak etmesin, Galatasaray gibi birlikte mücadele edip şampiyon olacağız. Tüm taraftarımızı, bizi sahaya dışına çekmek isteyenlerin oyunlarına karşı sakin olmaya davet ediyorum. Pis bir oyun oynamaya devam ediyorlar. Biz bu oyunun parçası olmayacağız. Sahanın içinde gereken cevabı fazlasıyla vereceğiz"