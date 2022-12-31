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Spor

Dursun Özbek: Şimdi önümüzde ulaşılması gereken yepyeni hedefler var

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

IHA31 Aralık 2022 Cumartesi 14:32 - Güncelleme:
Dursun Özbek: Şimdi önümüzde ulaşılması gereken yepyeni hedefler var
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Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan paylaşımda Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, "Türkiye'nin en büyük spor kulübünün kalbi Galatasaray sevgisiyle dolu büyük taraftarları! Siz, Galatasaray'ın olduğu her yerde, gece, gündüz, soğuk, sıcak demeden yanında oldunuz. Her zaferi mutluluğunuz, her sorunu kendi derdiniz yaptınız. Karşılıksız bu sevginiz için her birinize ne kadar teşekkür etsem azdır. Şimdi önümüzde yepyeni bir yıl, ulaşılması gereken yepyeni hedefler var. Biz, cumhuriyetin 100. yılında Galatasarayımızın başarılarını tarihe birlikte yazacağız. Zaferlere hep birlikte omuz omuza ulaşacağız. 2023 yılının hepinize barış, sağlık, huzur ve mutluluk; Galatasarayımıza birlik, beraberlik ve başarı getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.

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