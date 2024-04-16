Dursun Özbek: TFF seçiminin daha erken bir tarihte yapılması esastır

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kulüpler Birliği toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu.

Başkan Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı seçim kararıyla ilgili olarak şunları söyledi;

"İmza kampanyasının artık bir gerekliliği kalmadığını düşünüyoruz. Bizce de TFF seçiminin daha erken bir tarihte yapılması esastır fakat bunun diyalogla çözülmesi gerektiğini düşünüyorum."

Uzlaşmanın sonuç vereceğini düşünüyorum. En azından bu denenmeli. Sayın Mehmet Büyükekşi ile görüşerek ikna etme çabasındayım. Sonuç alınamazsa sonrasında ne yapılacağına bakılmalı. Kulüpler Birliği'nin birliği bozulmamalı."

Başkan Özbek, Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç ile bu konuda bir fikir alışverişi yapılıp yapılmadığı ile ilgili gelen soruya "Bugün yapacağız" diye yanıt verdi.