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Spor

Dursun Özbek: Yusuf Demir yerli statüsünde oynayabilecek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek Türkiye Futbol Federasyonu'nun Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı'ndan sonra konuştu.

22 Haziran 2023 Perşembe 16:38 - Güncelleme:
Dursun Özbek: Yusuf Demir yerli statüsünde oynayabilecek
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2023-2024 sezonu futbolcu uygunluğu kurallarını ilan ederken Süper Lig'in yeni sezonunda kulüpler, A takım listesinde A Milli Futbol Takımı'nda oynama uygunluğu bulunmayan en fazla 14 futbolcu bulundurmak kaydıyla, yabancı uyruklu futbolcularla sözleşme imzalayabilecek ve tescil ettirebilecek.

Konuya ilişkin olarak TRT Spor'a açıklamalar yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yusuf Demir'in artık forma giyebileceğini belirtti.

"YUSUF DEMİR TÜRK OĞLU TÜRK, OYNAYABİLECEK"

Geçen sezon kural nedeniyle Yusuf'un oynayamadığının altını çizen Özbek, "Yusuf Demir herhalde mavi kartla yerli statüsünde oynayabilecek. Oynaması da lazım zaten. Türk oğlu Türk bir oyuncumuz. Yönetmeliğin bir maddesine göre, başka bir milli takımda oynadığı için sen Türk değilsin demek olmazdı." ifadelerini kullandı.

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