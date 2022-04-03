Galatasaray'da yeni gelecek yönetimin Domenec Torrent'le çalışma ihtimalinin düşük olması, yeni hoca adaylarının ortaya atılmasına sebep oluyor. Bunlardan biri de Okan Buruk oldu.
TV100'de yayınlanan VAR Odası programında Oğuz Altay, Dursun Özbek'in yönetim kurulu listesini verirken teknik direktörlük için de Okan Buruk'u düşündüğünü söyledi. Altay, Buruk ile telefonda konuştuğu anlattı.
Oğuz Altay, "Galatasaray'da Okan Buruk sesleri yükseliyor. Okan hoca ile telefonda görüştüm. Kendisi yurt dışında. Durumdan biraz bahsetti. Çok yakından takip ediyor. Galatasaray teknik direktörüymüş gibi hazırlanıyor. 'Her şartta, her durumda Galatasaray için hazırım. Ben bugünler için varım. Galatasaray için varım.' dedi." ifadelerini kullandı.