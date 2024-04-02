Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Hatayspor maçının ardından Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un açıklamalarına cevap verdi.

İŞTE O SÖZLER:

"7 MAÇIMIZ KALDI"

"Şampiyonluk yürüyüşümüz devam ediyor. 7 maç kaldı. Hedefimiz 7 maçı da alıp şampiyon olmak."

"Yahu yakışıyor mu! Yakışıyor mu, tekrar söylüyorum. Ali Koç Akşam konuşmasını bir daha dinlesin. Sakin, akıl süzgecinden geçirsin ve yorumunu kendi kendisine yapsın. Hiç bu manada bizi zorlamasın."

"TEHDİT ETTİ"

"O kadar kalabalığın önünde başkanvekilimi tehdit ediyor. Tehdidin boyutu da küçük bir tehdit değil. Bugün, yarın, bundan sonra... Bu nedir ya? Hiç mi düşünmüyorsun? 60 milyon insanı yönetiyoruz burada. Bu durumdan biri vazife çıkarıp başkanvekilime bir ley yapsa ne olacak?"

"Kendisine sesleniyorum: konuştuğun kelimeleri gece yatmadan bir daha dinle. O tehditlere, o konuşma tarzına bizden kesinlikle aynı tarzda bir cevap gelmez. Bir şampiyonluk için değer mi? Bir can gitse, bir saldırı olsa... Trabzon'da yaşadık."

"Son derece önemli bir ailenin ferdi, yurt dışında eğitim görmüş... Yakışıyor mu ya? Galatasaray yönetim kurulu ve Galatasaraylılar, hiçbir zaman onun seviyesine inmeyecek."

"Bir ülkede bu kadar birliği beraberliği tehdit eden bir konuşma olamaz. Bugüne kadar hiçbir spor adamından hatta kimseden bu kadar açık bir tehdit duymadım. Başka bir sektörü çağrıştırıyor bu konuşmalar. Ben buradan Cumhuriyet savcılarını göreve çağırıyorum hemen."

"Hukukun artık bu işte gereğini yapmasını bekliyoruz. Olayla ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Bütün taraftarlarımdan, sporseverlerden itidal talep ediyorum."