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Spor

Dursun Özbek'ten deprem bölgesi için çağrı

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 23 Nisan dolayısıyla gittiği deprem bölgesi Hatay'da açıklamalarda bulundu.

23 Nisan 2024 Salı 14:07 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten deprem bölgesi için çağrı
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, 23 Nisan dolayısıyla gittiği deprem bölgesi Hatay'da açıklamalar yaptı.

Dursun Özbek yaptığı açıklamada, "Bölgenin ihtiyacı olan kalıcı konut için TOKI ile yaptığımız anlaşma var. Hatay'da 100 tane kalıcı konut yaptırıyoruz. Bugün 23 Nisan! Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklara armağan ettiği bir bayram. Bölge insanının en çok ihtiyacı olan şey manevi bağlılıktır. Galatasaray olarak bunu göstermek üzere onlarla buluşmak, kalbimizden geçenleri onlarla paylaşmak bizi mutlu ediyor." dedi.

"TÜM KULÜPLERE ÇAĞRI YAPIYORUM"

Dursun Özbek ayrıca, "Bölge insanının bayramını kutluyorum. İlişkimiz hiçbir zaman bitmedi. Buradan bütün takımlara çağrı yapıyorum. Bölgenin ihtiyacı olan hem maddi hem de manevi destektir. İnsanların moral ve motivasyona ihtiyacı var. Galatasaray olarak yapabileceğimiz işler var. Bundan sonra yapacaklarımız bölge halkıyla irtibat kurmak. Bu sıcaklığı onlara hissettirmek için buraya geldik." ifadelerini kullandı.

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