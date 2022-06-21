Dursun Özbek'ten Galatasaray Adası açıklaması! ''Hasret bitiyor...''

Sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk, yönetim kurulu sözcüsü Rıza Morova ve Galatasaray Sportif AŞ. Başkan Vekili Erden Timur ile Galatasaray Adası'na gelen Başkan Özbek, çalışmalar hakkında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Yıllar sonra Galatasaray Adası'na tekrar kavuşacaklarını belirten Dursun Özbek, "Hasret bitiyor. Adanın tahliyesi için emek veren arkadaşlara teşekkür ediyorum. Geç de olsa adamıza kavuştuk. Adanın irtifak hakkı için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ayrıca buranın hali perişan. Restorasyonu için yönetim kurulu bütçe oluşturdu. Eskisinden daha güzel hale getirilip, Galatasaraylıların emrine verilecek." diye konuştu.

Dursun Özbek, Galatasaray Adası'nın sosyal tesis olarak kullanılacağını vurgulayarak, "Kar amaçlı bir nokta değil. Kürek şubesini de buraya getirmeyi düşünüyoruz. Galatasaray Üniversitesiyle beraber bir kürek takımı oluşturup, çalışmalarını burada yapmasını sağlayacağız. Bazı bölümler bize ait değil. İrtifak hakkını alır almaz Galatasaraylılara müjdeyi vereceğim. Kulübe hayırlı olmasını diliyorum. Çalışmalara başladık. Önce molozlardan temizlenmesi lazım. En süratli şekilde yapmayı düşünüyoruz. Görevimiz, adayı eskisinden daha güzel hale getirip, üyelerin kullanımına açmak. El birliğiyle burayı en kısa sürede bitireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Metin Öztürk, sarı-kırmızılı kulüp için Galatasaray Adası'nın önemine değinerek, "Başkanımızın başlattığı çalışma inşallah en kısa sürede tamamlanacak. Rahmetli babam 30 sene burada müdürlük yaptı. Ben de Galatasaray'ın yöneticisi olarak üyelerimizle burada bir araya geleceğim. Burası bizim için bir sembol." şeklinde görüş belirtti.

Erden Timur ise Galatasaray Adası'nın hizmete açılması için sıkı bir şekilde çalışmalara başladıklarını aktardı.



Transfer çalışmaları ve teknik direktör Domenec Torrent ile sözleşme fesih görüşmelerine ilişkin Timur, "Merakınızı anlıyoruz. Tüm çalışmalar yapılıyor." ifadelerini kullandı.