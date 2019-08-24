31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7635
  • 6,4297
  • 281.805
  • 97149
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Dursun Özbek'ten Galatasaray'a haciz

Galatasaray'da 2 yıl 8 ay başkanlık yaptığı süre boyunca harcadığı 8 milyon lirayı geri isteyen Dursun Özbek, Galatasaray Adası için haciz başlattı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dursun Özbek Galatasaray kulübünde 2 yıl 8 ay boyunca başkanlık yaptı. Çok rahat bir şekilde kongreye giden ve büyük bir şok yaşayan Özbek seçimi iddialı görünmeyen Mustafa Cengiz'e kaybetti. Seçimin ardından kulübe bir süre veren Özbek, kendisine herhangi bir ödeme yapılmayınca da haciz işlemi başlattı.
 
Özbek'in avukatı Salih Çelen 8 milyon liralık alacağı hacze çevirmiş, Galatasaray'ın bazı tapulu gayrimenkullerine, ortağı olduğu şirketlerdeki hisselerine, basketbol ve voleybol federasyonlarından alacağı paralara ve emlak konut gelirlerine haciz konulmuştu. Haciz konulan yerlerden biri de yaklaşık 2 yıl önce imara aykırı yapılaşma nedeniyle kaçak yapıların yıkıldığı Galatasaray Adası olduğu ortaya çıkmıştı.
 
"Mecbur kaldım"
 
Haciz olayının ortaya çıkmasının ardından çok sayıda tepki alan Dursun Özbek’in aynı hafta camianın ileri gelenlerini arayarak, “Mecbur kaldığım için bu girişimde bulundum. Haciz işlemlerini durdurmaya hazırım. Ben bu kulübün başkanlığını yaptım ve asla Galatasaray’a zarar vermek istemem. Ancak kulüpten verilen sözlerin tutulmadığı da bir gerçek” ifadelerini kullandığı iddia edilmişti.
 
Galatasay Adası kaderine terk edildi
 
Kuruçeşme açıklarındaki atıl halde duran Galatasaray Adası'nın son durumu ise havadan görüntülendi. Boğazda kötü bir görüntüyü oluşumunu engellemek amacıyla adanın yan kısımları kapatıldığı görüldü. Üzerindekilerin tamamen yıkıldıktan sonra sökülerek adeta bir enkaza dönüştürüldüğü adaya ne olacağı konusu belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz aylarca işçiler tarafından söküm çalışmaları başlatılan ada, İstanbul Boğazı'ndaki tek ada olma özelliğini taşıyor.
 
(TV100)

HDP´liler oğlu için oturma eylemi yapan anneye saldırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Beşiktaş'ta Quaresma ayrılığı açıkladı

Beşiktaş'ta Quaresma ayrılığı açıkladı

Nükleer denizaltılardan balistik füzeleri ateşlediler!

Nükleer denizaltılardan balistik füzeleri ateşlediler!

Başkan Erdoğan memleketinde

Başkan Erdoğan memleketinde

Helikopterler havalandı! Suriye sınırında askeri hareketlilik

Helikopterler havalandı! Suriye sınırında askeri hareketlilik

Annesi günlerdir oturma eylemi yapıyordu... Ve o genç bulundu

Annesi günlerdir oturma eylemi yapıyordu... Ve o genç bulundu

Canan Karatay uyardı: 1950'den sonra arz edilince kanser arttı

Canan Karatay uyardı: 1950'den sonra arz edilince kanser arttı

Kızını GPS ile takip edip katletmişti... Kan donduran cinayette yeni detay

Kızını GPS ile takip edip katletmişti... Kan donduran cinayette yeni detay

Deşifre edildi! FETÖ 'patates hatları' böyle almış

Deşifre edildi! FETÖ 'patates hatları' böyle almış
 

POPÜLER HABERLER

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

Vahşice katledilen Emine Bulut´un kardeşi konuştu: Bunların hakkı idam

O fotoğraflar nasıl çekiliyor? işte arka planları

O fotoğraflar nasıl çekiliyor? işte arka planları

Emeklilere 3 müjde birden! Yeni düzenlemeler gündemde

Emeklilere 3 müjde birden! Yeni düzenlemeler gündemde

İşte UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren yeni yerler!

İşte UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren yeni yerler!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA