Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk yarışıyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Dursun Özbek Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Bütçemiz kabul edildi. Galatasaray'ın önümüzdeki dönemi için bütçesi hazır. Şimdi sıra seçimlerde. Ben de yeniden aday olacağımı bildirdi. 25 Mayıs'taki seçime bütün üyelerimizi bekleriz." ifadeleri kullandı.

ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Özbek, "Dün çok önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyoruz. İnşallah 4 maçımız kaldı. Onları da kazanmak suretiyle bu sezonu taçlandıracağız. Ben de buradan Teknik direktörüme, futbolcularıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.