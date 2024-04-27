İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Nisan 2024 Cumartesi / 19 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,4504
  • EURO
    34,829
  • ALTIN
    2438.67
  • BIST100
    9915.62
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması
Spor

Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk yarışıyla ilgili önemli bir açıklamalarda bulundu.

27 Nisan 2024 Cumartesi 16:20 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten şampiyonluk açıklaması
ABONE OL

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, şampiyonluk yarışıyla ilgili flaş bir açıklamada bulundu.

Dursun Özbek Galatasaray Spor Kulübü Yıllık Olağan Bütçe Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Bütçemiz kabul edildi. Galatasaray'ın önümüzdeki dönemi için bütçesi hazır. Şimdi sıra seçimlerde. Ben de yeniden aday olacağımı bildirdi. 25 Mayıs'taki seçime bütün üyelerimizi bekleriz." ifadeleri kullandı.

ŞAMPİYONLUK AÇIKLAMASI

Şampiyonluk yarışıyla ilgili konuşan Özbek, "Dün çok önemli bir galibiyet aldık. Şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyoruz. İnşallah 4 maçımız kaldı. Onları da kazanmak suretiyle bu sezonu taçlandıracağız. Ben de buradan Teknik direktörüme, futbolcularıma ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.