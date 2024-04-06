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Spor

Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması! ''Keşke Fenerbahçe de gelse''

Yarın oynanacak Süper Kupa maçı öncesi Şanlıurfa'ya giden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek önemli açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin dünyadaki en önemli maçlar arasında yer aldığını söyleyen Özbek, 'Keşke Fenerbahçe'de gelseydi.' dedi. İşte detaylar...

6 Nisan 2024 Cumartesi 16:57 - Güncelleme:
Dursun Özbek'ten Süper Kupa açıklaması! ''Keşke Fenerbahçe de gelse''
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Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa maçı için gittiği Urfa'da konuştu.

"BAYRAM ŞENLİĞİNDE GEÇSİN"

"Fenerbahçe - Galatasaray derbisi, dünyadaki en önemli derbiler arasında yer derbilerden biri. Bu maçı buradaki insanlara seyrettirelim. Ben dün geldim ve bizi ne kadar sevdiklerini gördüm. Bu derbinin bu olaylarla anılmamasını, bir bayram şenliği havasında geçmesini umut ediyorum."

"BU SÖYLEMLERLE ZEDELENMEMELİYDİ"

"Bu söylemlerle bu derbi zedelenmese çok iyi olurdu. Buradaki Fenerbahçelilerin, Galatasaraylıların bizi canlı olarak izlemeleri gerekir."

"KARDEŞLİĞİN SİMGESİ OLUR"

"Daha önce de söylemiştim, gerginlik büyüdükçe bundan fırsat çıkaracak insanlar ortaya çıkacaktır. Memleketimiz zaten belli seviyede gerginlik yaşıyor, bunun üzerine benzin dökmemek lazım. Pazar günü oynayacağımız derbi, birliğin, beraberliğin ve kardeşliğin bir simgesi olarak tarihe geçer inşallah."

"SAVCILAR ÖNLEM ALMALI"

"Dünkü saldırı organize bir şey. Voleybol maçından sonra plakaları kapalı, motosikletli insanlar geliyor, bir taraftarımı ve 14 yaşındaki kızını darp ederek elindeki pankartları almak istiyor. Bu olaylar büyümeden savcılarımızın önlem almasını istiyorum. Artık bu seviyeye çıkmasın. Bu saldırıyı tertip edenleri ve onları azmettirenleri kınıyorum."

"KEŞKE GELSELER"

"Keşke gelseler, Urfa peygamberler şehri. Tarihteki yeri bambaşka Urfa'nın, mesajların verileceği en güzel yer. Keşke onlar da burada olsa ve kanaat önderleri olarak milletimize vereceğimiz mesajı Urfa'dan verebilsek."

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