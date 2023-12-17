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Spor

Dusan Alimpijevic'ten galibiyet sözleri!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 12. haftasında oynanan maçta Beşiktaş Emlakjet, sahasında Anadolu Efes'i 85-77 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah beyazlılarda başantrenör Dusan Alimpijevic, alınan galibiyetin ardından konuştu.

17 Aralık 2023 Pazar 00:00 - Güncelleme:
Dusan Alimpijevic'ten galibiyet sözleri!
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Beşiktaş Emlakjet Başantrenörü Dusan Alimpijevic, ligde Anadolu Efes karşısında aldıkları 85-77'lik galibiyeti değerlendirdi.

Alimpijevic, "Oyuncularımı tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Bizim büyük hayallerimiz var. Kimse bu hayallerimizi elimizden alamaz. Takımımla gurur duyuyorum. Hak ettik, hak ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

Alimpijevic, maçın ardından taraftarlara üçlü çektirmesiyle ilgili olarak, "Bu çok özel oldu. Bu maçlara özel bir durum oldu. Taraftar olmadan hiçbir şey mümkün değil. Onlara büyük teşekkür ediyorum. Onlar sayesinde burada en sıcak atmosferi yaratan takımlardan birisiyiz. Onlarsız bu iş olmazdı." sözlerini sarf etti.

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