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Spor

Dusan Tadic, aday kadroya davet edildi

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, Sırbistan'ın EURO 2024 Elemeleri kapsamında oynayacağı maçlar için 32 kişilik aday kadroya davet edildi.

31 Ekim 2023 Salı 16:59 - Güncelleme:
Dusan Tadic, aday kadroya davet edildi
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Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı Dusan Tadic, Milli Takım'dan davet aldı.

Sırbistan'ın kaptanlığını da yapan Dusan Tadic, Bulgaristan ile oynanacak EURO 2024 Elemeleri ve Belçika ile oynanacak hazırlık maçları için 32 kişilik aday kadroda kendisine yer buldu. Yıldız futbolcu kadrodaki en deneyimli isimlerin başında geliyor.

102 MAÇA ÇIKTI

Sırbistan Milli Takımı'na, 2008 yılında ilk defa çağrılan Dusan Tadic 15 senede 102 kez milli takım formasını giydi ve bu karşılaşmalarda 22 gol, 39 asistlik skor katkısı sağladı.

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