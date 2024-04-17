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Spor

Dusan Tadic'ten iddialı sözler! ''Yarı final zorunluluk''

Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Dusan Tadic, Olympiakos maçı öncesi iddialı konuştu. Sırp futbolcu 'Ne kadar iyi olduğumuzu taraftarlarımızın önünde göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe'yi yarı finale çıkarmak bizim için bir zorunluluk.' dedi. İşte o açıklamalar...

17 Nisan 2024 Çarşamba 17:33 - Güncelleme:
Dusan Tadic'ten iddialı sözler! ''Yarı final zorunluluk''
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UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında Olympiakos'u konuk edecek Fenerbahçe'de yıldız oyuncu Dusan Tadic karşılaşma öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

"ZORLU MAÇ OLACAK"

Karşılaşmanın zorlu olacağını söyleyen Dusan Tadic, "Yarın ilginç bir maç olacak. İki takım da çok kaliteli. İlk maç çok bireysel hata yaptık ama daha sonra iyi bir skorla ayrılmayı başardık. Yarın onlardan daha iyi bir takım olduğumuzu taraftarımızın önünde göstereceğiz. Zor bir maç olacak ama turu atlamayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'yi yarı finale çıkarmanın zorunluluk olduğunu söyleyen Tadic şu cümlelerle devam etti:

"Biz her anlamda onlardan daha iyi olduğumuzu göstermemiz gerekiyor. Taraftarlarımızın önünde bunu göstermemiz gerekiyor. Fenerbahçe'yi yarı finale çıkarmak bizim için bir zorunluluk."

Taraftarların şu ana kadar gördüğü en iyi taraftar olduğunu söyleyen Dusan Tadic, "Ben harika bir taraftarımız olduğunu düşünüyorum hatta gördüğüm en iyisi. Bunu olumlu anlamda kullanmamız gerekiyor. Büyük takımlarda olduğunuzda iyi şeyler olur, kötü şeyler olur. Taraftarımızı arkamıza almamız gerekiyor. Yarın da harika bir atmosfer olacağını ve birlikte bir şeyler başaracağımızı düşünüyorum." dedi.

"EN ÖNEMLİ HEDEF TAKIMIN KAZANMASI"

Gol veya asist krallığından çok takımın kazanması gerektiğini Dusan Tadic, "Benim pozisyonumda oynuyorsanız önünüzde olan oyuncunun gol kralı olmasını istersiniz. Bizlerin en büyük hedefi önündeki santraforu en iyi şekilde beslemektir. Ama bizim için en önemlisi şu anda takımımızın başarılı olması." şeklinde konuştu.

Olympiakos maçıyla 50. kez Fenerbahçe formasını giyecek Dusan Tadic, "Böyle büyük bir kulüpte 50 maç oynamak güzel bir şey. Umarım takımı yarın yarı finale taşıyıp bu durumu daha da güzelleştirebiliriz." ifadelerini kullandı.

İlk maçtaki hataları tekrarlamamalarını söyleyen Dusan Tadic şu sözlerle cümlelerini noktaladı:

"İlk maçta ilk 10 dakika iyi başladık. Net pozisyonlarımız vardı ama hatalar yaptık ve bizim için maçın durumu değişti. Umarım yarın aynı hataları yapmayız. Bu tarz takımlara karşı hata yaparsanız sizi cezalandırabiliyorlar. Olympiakos'a saygı duyuyoruz ama umarım biz daha iyi olduğumuzu gösteririz."

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