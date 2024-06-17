Dusan Tadic'ten maç sonu Jose Mourinho sözleri!

EURO 2024'ün C Grubu ilk haftasında İngiltere'ye 1-0 mağlup olan Sırbistan'da takım kaptanı Dusan Tadic karşılaşma sonrasında açıklamalarda bulundu.

İngiltere'nin çok açık verdiğini söyleyen Tadic, "İngilizler maçın başından sonuna kadar bize geniş alanalar bıraktılar. Ancak, biz bu alanları değerlendirmek konusunda eksik kaldı. Doğru kelime bu; bize hücum etme fırsatı tanıdılar ama yapamadık." ifadelerini kullandı.

Slovenya maçını kazanmaları gerektiğini söyleyen Dusan Tadic şu sözlerle cümlelerini devam ettirdi:

"Üzgünüm. Önümüzdeki maçlar için hesap yapmak zorunda değiliz. Kazanmalıyız. Her zaman mümkün olduğunca çok puan toplamak istersiniz. Slovenya'yı yenmeli ve yolumuza devam etmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız."

Dusan Tadic, İngiltere maçının ardından Fenerbahçe'deki yeni hocası Jose Mourinho hakkında da konuştu.

Maç sonu açıklamada bulunan Tadic, "Jose Mourinho inanılmaz bir adam. Futbol tarihinin en büyüklerinden birisi. En önemli teknik direktörlerinden birisi. Çok mutluyum. Çok iyi takım olacağız. Hoş geldin Jose Mourinho" dedi.