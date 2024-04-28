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Spor

Dusan Tadic'ten şampiyonluk mesajı: Devam ediyoruz, henüz bitmedi

Fenerbahçe'nin Sırp yıldızı Dusan Tadic sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla şampiyonluk mesajı verdi.

28 Nisan 2024 Pazar 15:03 - Güncelleme:
Dusan Tadic'ten şampiyonluk mesajı: Devam ediyoruz, henüz bitmedi
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Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Derbinin yıldızlarından olan Dusan Tadic, sosyal medyada yaptığı paylaşımla şampiyonluk için son ana kadar mücadele edeceklerinin mesajını verdi.

TADIC: "DEVAM EDİYORUZ, HENÜZ BİTMEDİ"

Tadic, Beşiktaş'a karşı Michy Batshuayi'nin golünde göğsüyle verdiği pasla asiste imza attı.

Sırp yıldız mücadele sonrası yaptığı paylaşımda, "Devam ediyoruz, henüz bitmedi." ifadelerini kullandı.

Tadic'in paylaşımı şöyle:

29 GOLE KATKI

35 yaşındaki yıldız, bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 52 resmi maçta 15 gol, 14 asist ile 29 gole katkıda bulundu.

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