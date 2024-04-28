Dusan Tadic'ten şampiyonluk mesajı: Devam ediyoruz, henüz bitmedi

Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etti. Derbinin yıldızlarından olan Dusan Tadic, sosyal medyada yaptığı paylaşımla şampiyonluk için son ana kadar mücadele edeceklerinin mesajını verdi.

TADIC: "DEVAM EDİYORUZ, HENÜZ BİTMEDİ"

Tadic, Beşiktaş'a karşı Michy Batshuayi'nin golünde göğsüyle verdiği pasla asiste imza attı.

Sırp yıldız mücadele sonrası yaptığı paylaşımda, "Devam ediyoruz, henüz bitmedi." ifadelerini kullandı.

Tadic'in paylaşımı şöyle:

29 GOLE KATKI

35 yaşındaki yıldız, bu sezon Fenerbahçe forması ile çıktığı 52 resmi maçta 15 gol, 14 asist ile 29 gole katkıda bulundu.