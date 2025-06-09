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Spor

Dusan Vlahovic transferi zora girdi! Fenerbahçe'ye İspanya'dan dev rakip

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Sırp golcü Dusan Vlahovic ile ilgili yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İspanyol ekibi Atlético Madrid'in Arjantinli yıldız forvet Ángel Correa'nın takımdan ayrılması halinde ilk hamlesinin Dusan Vlahovic olacağı öne sürüldü. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ9 Haziran 2025 Pazartesi 12:37 - Güncelleme:
Dusan Vlahovic transferi zora girdi! Fenerbahçe'ye İspanya'dan dev rakip
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Atlético Madrid'de önemli bir ayrılık kapıda olabilir. Arjantinli yıldız forvet Ángel Correa'nın takımdan ayrılmak istediği iddiaları güçlenirken, kulüp cephesinden yapılan açıklamada henüz resmi bir teklif gelmediği bildirildi. Ancak Correa'nın menajerinin yeni fırsatları değerlendirdiği ve oyuncunun da kariyerinde yeni bir sayfa açmak istediği konuşuluyor.

DUSAN VLAHOVİC İSPANYOL DEVİNİN LİSTESİNDE

Bu gelişmeler ışığında Atlético, Correa'nın yerini doldurmak için forvet arayışına başladı. Listenin ilk sırasında Juventus'un Sırp golcüsü Dusan Vlahovic yer alıyor. İtalyan basınına göre Madrid ekibi, Juventus'un 40 milyon avroluk talebine rağmen oyuncuyu kadrosuna katmak için ciddi şekilde devrede.

JUVENTUS KARNESİ

Vlahovic geçtiğimiz sezon Juventus formasıyla 41 maçta 15 gol attı ve önemli katkılar sağladı.

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