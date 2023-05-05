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Spor

Dyshawn Pierre: Fenerbahçe taraftarına mutluluğumu ifade etmek isterim

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Olympiakos'u 73-69'luk skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Dyshawn Pierre maç sonu açıklamalarda bulundu.

5 Mayıs 2023 Cuma 23:14 - Güncelleme:
Dyshawn Pierre: Fenerbahçe taraftarına mutluluğumu ifade etmek isterim
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Fenerbahçe Beko oyuncusu Dyshawn Pierre, Olympiakos galibiyeti sonrası açıklama yaptı.

Dyshawn Pierre yaptığı açıklamada, "Fenerbahçe taraftarına mutluluğumu ifade etmek isterim. Seriyi 5. maça taşıdık. İlginç bir atmosfer olacak. Tabi ki heyecanlıyız." dedi.

Ayrıca, "Zor bir seri olacağını biliyorduk. Onlarla başa baş oynayacağımızı biliyorduk. Bunu başardığımız için mutluyuz. Taraftarlar, bizi sosyal medyadan, tribünden destekliyorlar. Yunanistan'da herkes için kazanmaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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