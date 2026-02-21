İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Şubat 2026 Cumartesi / 5 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,8377
  • EURO
    51,7041
  • ALTIN
    7183.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'a set vermedi
Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'a set vermedi

Eczacıbaşı Dynavit, 23. hafta mücadelesinde sahasında ağırladığı Beşiktaş'ı 25-11, 25-18 ve 25-20'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

AA21 Şubat 2026 Cumartesi 18:06 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Beşiktaş'a set vermedi
ABONE OL

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 23. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, sahasında Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Eczacıbaşı Dynavit, ligdeki 17. galibiyetini alırken Beşiktaş, 15. kez mağlup oldu.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Nurper Özbar, Dicle Özdaş

Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar Karakurt, Rettke, Stysiak, Yaprak Erkek, Jack-Kisal, Elif Şahin (Tuna Aybüke Özel, Plummer, Dilay Özdemir, Smrek)

Beşiktaş: İdil Naz Başcan, Zeynep Sude Demirel, Szczurowska, Kurilo, Meliushkyna, Buket Gülübay (Buse Sonsırma Kayacan, Selin Adalı, Leyva, Merve Tanıl, Adelusi, Ceren Domaç)

Setler: 25-11, 25-18, 25-20

Süre: 76 dakika (21, 26, 29)

  • Eczacıbaşı Dynavit
  • Beşiktaş
  • Voleybol mücadelesi

ÖNERİLEN VİDEO

Türk F-16'ları Karadeniz semalarında

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.