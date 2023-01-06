İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ocak 2023 Cuma / 14 CemaziyelAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,7676
  • EURO
    19,792
  • ALTIN
    1115.4
  • BIST100
    5366.67
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Eczacıbaşı Dynavit, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

Misli.com Sultanlar Ligi 11. hafta mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

AA6 Ocak 2023 Cuma 15:37 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti
ABONE OL

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasından ertelenen maçta Eczacıbaşı Dynavit, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim

Eczacıbaşı Dynavit: Yasemin Güveli, Ognjenovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Voronkova (Simge Aköz, Elif Şahin, Saliha Şahin, Jack-Kısal, Yaprak Erkek,

Heyrmann, Aybüke Özel)

Bolu Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Kodola, Seher Aksoy, Dixon, Buket

Yılmaz, Ece Kozdere (Selin Nevruz, Hilal Kocakara, Tuana Köse, Gizem

Düzeltir)

Setler: 25-16, 25-16, 25-21

Süre: 68 dakika (21, 23, 24)

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 39 puan ile 1. sırada bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.