Eczacıbaşı Dynavit, Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup etti

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 11. haftasından ertelenen maçta Eczacıbaşı Dynavit, Bolu Belediyespor'u 3-0 yendi.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Caner Çildir, Tuncay Sevim
Eczacıbaşı Dynavit: Yasemin Güveli, Ognjenovic, Hande Baladın, Beyza Arıcı, Boskovic, Voronkova (Simge Aköz, Elif Şahin, Saliha Şahin, Jack-Kısal, Yaprak Erkek,
Heyrmann, Aybüke Özel)
Bolu Belediyespor: Cansu Aydınoğulları, Kodola, Seher Aksoy, Dixon, Buket
Yılmaz, Ece Kozdere (Selin Nevruz, Hilal Kocakara, Tuana Köse, Gizem
Düzeltir)
Setler: 25-16, 25-16, 25-21
Süre: 68 dakika (21, 23, 24)
Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi'nde 39 puan ile 1. sırada bulunuyor.