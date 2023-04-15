Eczacıbaşı Dynavit, Bolu'da set vermeden kazandı

Misli.com Sultanlar Ligi 24. hafta mücadelesinde deplasmanda Bolu Belediyespor ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-18, 25-23, ve 25-17'lik skorlarla 3-0 mağlup etti. Turuncu-beyazlılar, bugünkü galibiyetin ardından galibiyet serisini 24 maça çıkardı.

Sultanlar Ligi 24. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda karşılaştığı Bolu Belediyespor'u 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Eczacıbaşı Dynavit'li oyuncular, mücadelede 10 servis ve 7 blok sayısı elde etti.

Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran milli pasör Elif Şahin, "Bugün çok güzel bir enerjiyle sahaya çıkarak deplasmanda Bolu Belediyespor'a karşı iyi bir oyun sergiledik. Yaptığımız yoğun antrenmanların karşılığını iyi bir performans sergileyerek almak bizi mutlu ediyor. Hedefimiz Lig etabını kayıpsız bitirerek Türkiye Ligi play-off'u ve Şampiyonlar Ligi Süper Finali için hazırlıklarımızı sürdürmek. Takım arkadaşlarımı bugünkü galibiyetten ötürü kutluyorum" ifadelerini kullandı.

SALON: Karaçayır

HAKEMLER: Serap Kuka, Ayşim Koşar

BOLU BELEDİYESPOR: Cansu, Kodala, Ece, Alvarez, Tuana, Dixon, Gizem (L), Selin (L), Buket, Hilal, Seher

ECZACIBAŞI DYNAVİT: Heyrman, Elif, Saliha, Beyza, Fabris, Yaprak, Aybüke (L), Yasemin

SETLER: 18-25, 23-25, 17-25

SÜRE: 72 dakika (23, 27, 22)