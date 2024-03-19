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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde final için sahaya çıkıyor

CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, sahasında A. Carraro Imoco ile karşı karşıya gelecek.

AA19 Mart 2024 Salı 09:54 - Güncelleme:
Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde final için sahaya çıkıyor
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Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi yarı final rövanşında yarın İtalyan ekibi A. Carraro Imoco'yu konuk edecek.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Portekiz'den Ricardo Ferreira ve İspanya'dan Maria de las Olas Rodriguez Machin hakem ikilisi yönetecek.

İtalya'da oynanan ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Eczacıbaşı Dynavit, rövanş maçından 3-0 veya 3-1 galip ayrılması halinde finale yükselecek. Turuncu-beyazlıların, 3-2 kazanması durumunda ise turu geçen taraf altın setle belli olacak.

  • eczacıbaşı dynavit
  • CEV Şampiyonlar Ligi
  • A Carraro Imoco

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